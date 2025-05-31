Enerji Bağımsızlığı Önemlidir, Ekonomiyi Güçlendirir

ENERJİ PROJELERİ HIZ KAZANIYOR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “Akkuyu’da dünyanın en büyük nükleer enerji şantiyesi, cumhuriyet tarihinin en büyük dış yatırımı şu anda devam ediyor. Tümünü 2028’de tamamladığımızda, Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yüzde 10’unu karşılayacak” şeklinde bir açıklama yaptı. Bakan Bayraktar, Eskişehir Valiliğine yaptığı ziyaretin ardından AK Parti Eskişehir İl Danışma Meclisi Toplantısı’na katıldı. Toplantı öncesinde saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Eskişehir’deki hizmetleri anlatan bir video gösterimi de gerçekleşti.

ŞEHİR HİZMETLERİNE DEĞER KATILMALI

Açılış konuşmasını gerçekleştiren AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, “Eskişehir için hayallerimiz var sözü sadece bir laftan ibaret değildir. Çabalarımız 23 yıldır olduğu gibi her kulvarda sonuçlarını vermeye devam ediyor. Dün, Eskişehir’in neredeyse yarım asırlık hayali olan Organize Sanayi Bölgemizin limanlara bağlantısının ilk aşaması hayata geçti” dedi. Albayrak, şehirdeki sorunların çözüm konusunda birlik ve beraberlik içerisinde olmanın önemine vurgu yaptı. “Bir tane alt geçit ve üst geçit dahi yapmayanlar şehir adına akıl vermeye kalkmasınlar” diye ekledi.

MUHALEFETİN YALVARIŞLARI DİKKAT ÇEKİYOR

AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, konuşmasında muhalefet liderinin Batı’daki siyasi partilerin liderlerine yalvardığını belirterek “Sayın Cumhurbaşkanımızı dünya liderleri sık sık ararken, ana muhalefetin lideri Batı’daki kendi siyasi görüşüne yakın partilerin liderlerine yalvarıyor” ifadelerini kullandı. Dönmez, halk tarafından dinlenen bir lider ile dinleyen bir lider arasında tercih yapma çağrısında bulundu.

ENERJİ BAĞIMSIZLIĞI EKONOMİNİN TEMELİ

Bakan Bayraktar, enerji bağımsızlığının önemine dikkat çekerek, “Son 22 yılda enerji faturası olarak ithalata ödediğimiz para 1 trilyon dolar. O parayla Türkiye’de birçok büyük yatırım yapılabilirdi” dedi. 1 trilyon dolarla nükleer santraller veya büyük barajlar inşa edilebileceğini söyleyen Bayraktar, Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla büyük bir çaba içinde olduğunu belirtti.

DOGALGAZ KEŞİFLERİ YÜKSELİYOR

Cumhuriyet tarihinin en büyük doğalgaz keşfine de değinen Bakan Bayraktar, “Karadeniz’den, cumhuriyet tarihi için en büyük doğalgaz keşfini yaptık. Bugün Türkiye 4 milyon hanesine yetecek kadar doğalgazı kendi üretimi ile sağlıyor” ifadelerini kullandı. Gabar bölgesinde de petrol üretimine başladıklarını söyleyen Bakan, “Günde 80 bin varil petrol üretir hale geldik” şeklinde bilgi verdi.

NÜKLEER ENERJİ PROJESİ DEVAM EDİYOR

Akkuyu Nükleer Santrali projesine ilişkin bilgiler veren Bakan Bayraktar, “30 bin insanın çalıştığı bu proje, Türkiye’nin 70 yıllık rüyası. 2028’de tamamladığımızda, Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yüzde 10’unu karşılayacak” dedi. Programın sonunda, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, Bakan Bayraktar’a hediye takdim etti. Bayraktar’ın programı, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Şener Şen Salonu’nda ‘Gençlerle Buluşma’ etkinliği ile devam ediyor.