Enerji Bağımsızlığında Kararlılıkla İlerliyoruz

ENERJİ BAĞIMSIZLIĞI HEDEFİ

Enerji Kentleri Birliği Başkanı Mehmet Sekmen, Almanya’nın Münih şehrinde gerçekleştirilen Intersolar Europe 2025 adlı büyük yenilenebilir enerji fuarındaki açıklamalarında, “Enerji bağımsızlığı yolunda kararlılıkla ilerliyoruz” ifadesini kullandı. Sekmen, Avrupa buluşmasında “güneş enerjisi başta olmak üzere yenilenebilir enerji alanındaki küresel gelişmeleri yerinde inceledik, sektörün geleceğini şekillendiren yeni teknolojileri yakından takip ettik ve birçok uluslararası paydaşla görüşmeler gerçekleştirdik” diye belirtti.

ENERJİ POLİTİKALARINDA DÖNÜŞÜM

Başkan Sekmen, dünya genelinde enerji politikalarının önemli bir dönüşüm sürecine girdiğini vurguladı. “Fosil yakıtların çevreye ve ekonomilere olan maliyeti her geçen gün artarken, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelim artık bir tercih değil, zorunluluk haline gelmiştir” şeklinde konuştu. Sekmen, devamında “Intersolar Europe 2025, bizlere sadece yeni teknolojileri görmek değil, aynı zamanda ülkemizin enerji vizyonunu yurt dışında anlatmak ve yerel yönetimlerin bu alandaki katkılarını uluslararası platformlarda vurgulamak için çok değerli bir zemin sundu” dedi.

YENİ TEKNOLOJİLER VE GÖRÜŞMELER

Bu fuarda, “güneş paneli teknolojileri, enerji depolama sistemleri, akıllı şebekeler ve karbon ayak izi azaltımı” gibi konularda öncü firmalarla bir araya geldiklerini ifade etti. Türkiye’deki şehirlerde uygulanabilirliği olan birçok model ve teknolojik çözümün detaylı şekilde değerlendirildiğini belirtti. Ayrıca, Enerji Kentleri Birliği Başkanı Mehmet Sekmen, Münih’teki temasları sırasında Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosu Süalp Erdoğan’ı da ziyaret etti.

BAŞKONSOLOSLUK ZİYARETİ

Sekmen, bu ziyaretle ilgili “Başkonsolosumuzla yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın karşılaştığı sorunlar, yerel yönetimlerin uluslararası platformlardaki rolü ve Türkiye-Almanya ilişkileri üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Kıymetli Başkonsolosumuza misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum” diye ekledi.