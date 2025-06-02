Enerji Bakanı Bayraktar Bakü’de

ENERJİ HAFTASININ AÇILIŞINA KATILIM

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen ‘Bakü Enerji Haftası’ açılış etkinliğine katıldı. Bayraktar, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’in teşrifleriyle bu yıl 30’uncusu düzenlen Bakü Enerji Haftası’nın açılış törenine katıldık” dedi.

ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ VE İŞBİRLİĞİ VURGUSU

Bakan Bayraktar, ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajlarını ileterek Türkiye’nin enerji dönüşümüne dair vizyonunu ve bu alandaki faaliyetlerini katılımcılarla paylaştı. Türkiye ve Azerbaycan’ın enerji alanında geliştirdiği ortak duruşun, ülkeleri, bölgeyi ve Avrupa’nın enerji arz güvenliğini sağlaması açısından stratejik bir değer taşıdığını bir kez daha belirtti.