Enerji Bakanı Bayraktar, Bakü’de Mevkidaşı Şahbazov’la Görüştü. TEİAŞ Ve Azer Enerji Arasında Anlaşma İmzalandı

ENERJİ BAKANLARI BAKÜ’DE BİR ARAYA GELDİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Azerbaycanlı mevkidaşı Perviz Şahbazov ile görüştü. İki bakan, enerji iş birliği ve stratejik projeleri masaya yatırdı. Görüşmenin ardından Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) ile AzerEnerji arasında enerji alanında iş birliğini derinleştiren bir anlaşma imzalandı.

NAHÇIVAN-TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM KAPASİTESİ ARTACAK

Bakan Bayraktar, yaptığı açıklamada, “Bakü temaslarımızda Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ile bir araya geldik. Petrol ve doğal gazın yanı sıra elektrik ticaretinin de iki ülke arasındaki enerji iş birliğinin önemli bir ayağı olabileceğini vurguladık. İmzaladığımız anlaşma, Türkiye ile Nahçıvan arasında kesintisiz elektrik iletimini güvence altına alırken, mevcut altyapının modernizasyonunu ve kapasite artışını da sağlayacak. Bu adım, bölgesel enerji iş birliğinde yeni bir dönemi başlatacak” dedi.

YEŞİL ENERJİ KORİDORU PROJELERİ ELE ALINDI

Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ise, “Türkiye ile stratejik enerji projelerini değerlendirdik. Güney Gaz Koridoru, Nahçıvan-Türkiye Enerji İletimi ve Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye ile Bulgaristan arasında planlanan Yeşil Enerji Koridoru projelerinin gelişimini görüştük. Nahçıvan’dan Türkiye’ye elektrik ihracatını artırmak için AzerEnerji ile TEİAŞ arasında anlaşma imzalandı” ifadelerini kullandı.

ENERJİ İŞ BİRLİĞİNDE YENİ DÖNEM

İki ülke arasında imzalanan anlaşma, enerji altyapısının güçlendirilmesi ve bölgesel entegrasyon açısından önem taşıyor. Özellikle elektrik iletim kapasitesinin artırılması, Türkiye’nin enerji güvenliği ve bölge ülkeleriyle iş birliği açısından kritik bir adım olarak öne çıkıyor.