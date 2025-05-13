Enerji Bakanı Bayraktar, BOTAŞ ile EGAS

YÜZER LNG DEPOLAMA ÜNİTESİ YURT DIŞINDA GÖREV YAPACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Mısır’ın kamu enerji şirketi EGAS ile Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) arasında imzalanan yeni bir sözleşmeyle BOTAŞ envanterindeki Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi’nin (FSRU) daha önce görülmemiş bir uygulama ile yurt dışında dönemsel görev yapacağını duyurdu. Bayraktar, bu gelişmeyi yazılı bir açıklama ile kamuoyuna aktardı.

ENERJİ ALANINDA YENİ ANLAŞMALAR İMZALANDI

Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Karim Badawi ile bakanlığında gerçekleştirdiği görüşmede, Türkiye-Mısır ilişkilerinin 100. yılı dolayısıyla iki önemli enerji anlaşmasına imza attıklarını belirten Bayraktar, “Sayın Badawi ile hidrokarbonlar ve madencilik alanlarındaki iş birliğimizi kurumsal bir zemine taşıyan Mutabakat Zaptı’nı imza altına aldık. Bu kapsamda petrol, doğal gaz, jeotermal, hidrojen ve kritik mineraller gibi stratejik alanlarda ortak çalışmalar yürütecek teknik bilgi ve uzmanlık paylaşımını artıracağız.” dedi.

DOĞAL GAZ ARZ GÜVENLİĞİNE KATKI

Bayraktar, ayrıca iki ülke arasında varılan yeni anlaşma ile Türkiye’nin önemli bir başarıya daha imza attığını vurguladı. “Milli şirketimiz BOTAŞ ile Mısır’ın kamu enerji şirketi EGAS arasında imzalanan sözleşme ile BOTAŞ envanterindeki bir FSRU ilk kez yurt dışında dönemsel görev yapacak. Böylece hem ülkemizin hem de Mısır’ın doğal gaz arz güvenliğine katkı sağlayacak esnek ve verimli bir kullanım modeli devreye alınmış olacak. Bu adımların Türkiye-Mısır enerji ilişkilerinde yeni bir sayfa açacağına yürekten inanıyor, ülkelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum.” şeklinde konuştu.