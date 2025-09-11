Enerji Bakanı Bayraktar, Gastech 2025’te Önemli Anlaşmalar Yaptı

DOĞAL GAZ ANLAŞMALARI VE GÜVENLİK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin Gastech 2025 Forumu kapsamında doğal gaz arz güvenliğine yönelik çok önemli anlaşmalar yaptığını ve bu anlaşmalar sayesinde kasım-aralık aylarından itibaren ülkeye sıvılaştırılmış doğal gaz geleceğini duyurdu. Bayraktar, Gastech 2025 Forumu’na katılmak için geldiği İtalya’nın Milano kentinde, temasları ve Türkiye’nin enerji alanındaki gelişmelerine dair değerlendirmelerde bulundu. Konferans sırasında birçok ikili görüşme gerçekleştirdiklerini ve anlaşmalar imzaladıklarını belirten Bayraktar, “Türkiye’de özellikle doğal gazı kaynak çeşitliliği noktasında çok önemsiyoruz ancak doğal gaz tedarikinde kendi yatırımlarımız, özellikle Sakarya Gaz Sahası’ndaki üretimimizle başlayan süreçte yaptığımız yatırımlar ve tedarik portföyündeki çeşitlendirmeler, daha rekabetçi gazı Türkiye’ye getirmek ve vatandaşlarımıza gazı ucuzlatmak adına BOTAŞ’ın önemli açıklamaları var.” dedi.

BOTAŞ’IN ANLAŞMALARI VE TÜRKİYE’NİN TERCİHLERİ

Bayraktar, BOTAŞ’ın bu yıl da farklı ülkelerden şirketlerle anlaşmalar yaptığını vurguladı. Geçen yıl ABD’nin Houston kentindeki Gastech konferansında BOTAŞ’ın uzun dönemli anlaşmalar gerçekleştirdiğini ifade eden Bayraktar, BOTAŞ’ın, bu yıl kış aylarından itibaren Amerikan LNG’si ağırlıklı olmak üzere 3 yıla kadar yaklaşık 15 milyar metreküplük doğal gaz alımıyla ilgili anlaşmalar imzaladığını belirtti. “Bu, inanıyorum ki BOTAŞ’ın tedarik portföyünde önemli bir çeşitliliğe katkı sağlayacak. Ülkemizin doğal gaz arz güvenliği açısından fevkalade önemli anlaşmalar gerçekleştirdik.” şeklinde konuşan Bayraktar, söz konusu anlaşmaların, bu kıştan itibaren Türkiye’ye sıvılaştırılmış doğal gaz sağlayacağını kaydetti.

Bayraktar, son 8 yılda, Milli Enerji ve Maden Politikası adı verilen stratejik belge çerçevesinde çok önemli altyapı yatırımları yapıldığını ve bunların içinde uluslararası boru hatları ile yer depolama alanlarındaki artışların da bulunduğunu belirtti. Bayraktar, “Ancak en önemlisi, gazlaştırma kapasitesindeki artıştır. Türkiye’nin 2016’ya göre yaklaşık 5 kat gazlaştırma kapasitesine ulaşması, bizi bugünlere getirdi.” ifadesine yer verdi. BOTAŞ’ın portföyünde önemli bir değişiklik ve LNG’nin rolünün artmaya devam ettiğini vurgulayan Bayraktar, bu altyapı yatırımlarının Türkiye’yi önemli bir tedarikçi konumuna taşıdığını söyledi.

İHRACAT POTANSİYELİ VE KAZANIMLAR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Türkiye’nin, kendi ürettiği her gaz ve fazla gazı farklı ülkelere ihraç etme noktasına geldiğini açıkladı. Suriye ile Türkiye’nin doğal gaz sisteminin bağlandığını, Azerbaycan’dan gelen gazı Suriye’ye ihraç etmeye başladıklarını söyleyen Bayraktar, Irak sınırında doğal gaz boru hattının bulunduğunu ve oradaki gelişmelerle Irak’a doğal gaz ihracatına başlayabileceklerini belirtti. Türkiye’nin mevcut boru hatları ile özellikle Türkiye-Bulgaristan interkoneksiyonu aracılığıyla Avrupa’ya gaz ihracatına başladığını ifade eden Bayraktar, “Biz Türkiye’de gazı bollaştırdığımızda, hem piyasada gaz fiyatları düşmüş olacak hem de fazla oluşan gazın Avrupa’ya ihracıyla Türkiye önemli kazanımlar elde edecek.” dedi.

ENERJİDEKİ HEDEFLER VE TALEP ARTIŞI

Bakan Bayraktar, Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığı kırmak ve bağımsız olmak için önemli hedefleri olduğunu, bu kapsamda “mavi vatan”da yapılan çalışmaları anlattı. Herhangi bir enerji kaynağını dışlamadan, yerli kömür, doğal gaz ve petrolün yanı sıra rüzgar ve güneş enerjisini de en üst düzeyde ekonomiye katmanın önemine dikkat çeken Bayraktar, “Önemli bir enerji talebi var, bunu karşılamamız lazım.” dedi.

Gastech 2025 Forumu’ndaki önemli konulardan birinin, “dünyada enerjide talep artışının hesap edilenin üzerinde büyümesi” olduğunu belirten Bayraktar, Türkiye’nin 2050 elektrik ihtiyaçlarının bugünün 3 katı olacağı yönünde tahminlerinin bulunduğunu ifade etti. İklim değişikliği ve küresel ısınmanın tüketim alışkanlıklarını değiştirdiğine de değinen Bayraktar, bu yıl yaşanan çok sıcak yaz döneminin anormal klima kullanımı kaynaklı elektrik talebini artırdığını belirtti.

SAKARYA GAZ SAHASI VE GELECEK PROJELER

Gastech 2025 Forumu çerçevesinde Türkiye’nin doğal gaz üretimine dair önemli anlaşmalara imza atıldığını belirten Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası’nda Faz-1’in tamamlandığını, Faz-2’nin devam ettiğini, Faz-3 ile ilgili önemli anlaşmaların yapıldığını söyledi. “Zaten bu Faz-3 projesinde, 2028’de Türkiye’nin mevcut üretimini 4 katına çıkaran bir hedefle anlaşmalarımızı imzaladık. Burada su altındaki çalışmalar ve boru hattıyla alakalı detaylar finalize edildi.” diye konuşan Bayraktar, bu projeyi bir an önce hayata geçirip, 2030 için Faz-4 planlamalarına geçmek istediklerini ifade etti.

Forum kapsamında 25’e yakın ülkenin bakan düzeyinde yer aldığını bildiren Bayraktar, ABD İçişleri Bakanı Doug Burgum ile ABD Enerji Bakanı Chris Wright ile görüşmeler gerçekleştirdiklerini aktardı.

ENERJİ İŞBİRLİĞİ VE POTANSİYELLER

Bayraktar, görüşmelerinin temel konusunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın belirttiği ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarma hedefi doğrultusunda neler yapılabileceği olduğunu söyledi. İşbirliğinin geliştirilebileceği potansiyel 4 alan belirlediklerini ifade eden Bayraktar, bunlardan birinin nükleer enerji olduğunu önemle kaydetti. “Bütün ölçeklerde nükleer enerjiye dair büyük bir fırsat var.” diyen Bayraktar, 2050 hedeflerinin iddialı olduğunu belirtti. Ayrıca, petrol ve doğal gaz alanındaki işbirliklerini de görüştüklerini aktaran Bayraktar, “Bu ABD’den LNG tedariki ile somut olarak ilerliyor.” dedi.

Kritik madenler konusunda işbirliği imkanlarının da bulunduğunu anlatan Bayraktar, “New York’ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu vesilesiyle birkaç anlaşma imzalama fırsatı bulabiliriz.” şeklinde konuştu. Altyapı projelerini de ele aldıklarını belirten Bayraktar, Türkiye’nin iletim hatlarıyla ilgili çok önemli hedeflerinin gerçekleşebilmesi için altyapıya yapılacak yatırımların şart olduğunu sözlerine ekledi.