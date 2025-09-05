Haberler

Enerji Bakanı Bayraktar, Manisa’ya gitti

SOMA İLÇESİNDEN MANİSA MERKEZİNE

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Manisa Valiliği’ni ziyaret etti. Soma ilçesindeki programını tamamladıktan sonra kent merkezine gelen Bayraktar, Valilik binasında Vali Vahdettin Özkan tarafından karşılandı.

VALİ ÖZKAN İLE GÖRÜŞME

Ziyarette Bakan Bayraktar’a, AK Parti Manisa milletvekilleri Murat Baybatur ve Tamer Akkal, AK Parti Genel Başkan Vekil Yardımcısı Ayşe Nevin Sert ile AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut eşlik etti. Bayraktar, Valilik Şeref Defteri’ni imzaladıktan sonra Vali Özkan ile makamda bir araya geldi. Ziyaret, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

