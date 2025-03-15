Enerji Bakanı Bayraktar Yeni İstihdamı Duyurdu

Enerji Bakanı Bayraktar, Zonguldak’ta Iftar Programında Açıklamalar Yaptı

İSTİHDAM PROGRAMI MÜJDESİ

Zonguldak’ta enerji çalışanlarıyla düzenlenen iftar programına katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bu yıl Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda 2 bin işçinin istihdam edildiğini belirtti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni istihdam programlarının açıklanacağını duyurdu. Polisevi’nde gerçekleşen iftar yemeğinde Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu’nun ardından konuşan Bakan Bayraktar, Zonguldak’ın taşkömürü ve doğalgaz bakımından coğrafyadaki önemine dikkat çekti. Bayraktar, “Zonguldak bizim enerjimizin başkenti; onlarca yıldır aslında yüz elli yıldır enerjimizin başkentiydi kömürüyle. Şimdi Filyos Karadeniz gazıyla artık doğal gazla da bizim en önemli yerimiz” şeklinde konuştu.

KALİTELİ ENERJİ HIZMETİ

Bakan Bayraktar, 7 gün 24 saat kaliteli enerji hizmeti götürülmesi için çalışacaklarını ifade etti. “Biz burada iftarımızı yapıyoruz. Ama hepinizin çalışma arkadaşları, mesai arkadaşlarının bir kısmı hala sahada” diyen Bayraktar, “Türkiye’de 85 milyon insanımıza hizmet etmek için çalışan bir ekibiz. Bugün madeninden elektriğine kadar her alanda bizler varız” diyerek önemli mesajlar verdi. Ayrıca, enerji sektöründeki emeklerin görülmemesinin kabul edilemeyeceğini vurguladı ve “Biz inşallah yolculuğuna, sizlerle, sizlerin emekleriyle, gayretleriyle milletimize yedi yirmi dört bir şekilde, kaliteli bir şekilde enerjiyi götürmeye gayret edeceğiz” dedi.

YERLİ KÖMÜR VURGUSU

Bakan Bayraktar, Türkiye’nin yerli kömür üretiminin önemine de değindi. “Türkiye’yi yerli kömürünü, kendi kömürünü ne kadar üretirse, ne kadar kullanırsa o kadar ithalatını düşürecek, o kadar dışa bağımlılığını azaltacak” ifadelerini kullandı. 2023 yılında 2 bin personel alımının yapıldığına dikkat çeken Bayraktar, cumhurbaşkanının açıklayacağı yeni istihdam programının da müjdesini verdi. Ayrıca yerli kömüre elektrik üretimi ile alakalı destek konusundaki çalışmaların sona geldiğini aktardı.

ENERJİDE BAĞIMSIZLIĞIN YOLU

Bakan Bayraktar, enerjide dışa bağımlılık konusuna odaklandıklarını da belirtti. “Enerjide bağımsızlığın yolu, kömürün yanında kendi doğal gazımızı, kendi petrolümüzü üretmekten geçiyor” diyen Bakan Bayraktar, Türkiye’nin bağımsız olmasının çok daha güçlü bir ülke olacağını ifade etti. “Gece gündüz yedi yirmi dört çalışmak bizim işimiz” şeklinde konuşan Bayraktar, enerji işçilerinin özverisine de dikkat çekti.

YENİ ANLAŞMALARLA YENİ DÖNEM

Ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan yeni bir anlaşmadan bahseden Bayraktar, “Türk petrol ve doğal gaz aramacılığında yeni bir sayfayı açıyoruz. Bu çalışmayla beraber Türkiye’de petrol ve doğal gaz üretiminde çok daha üst seviyelere ülkemizi getireceğiz” şeklinde açıklamalar yaptı. İftar yemeğinin ardından enerji çalışanları ile sohbet eden Bakan Bayraktar, ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.