Enerji Bakanı Eskişehir’de Ziyaretlerde Bulundu

Bakan Bayraktar Eskişehir’de Ziyaret Gerçekleştiriyor

Eskişehir’e gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Eskişehir Valiliği’ne bir ziyaret yaptı. Eryaman YHT Gar’dan hareket eden Bakan Bayraktar, Eskişehir Tren İstasyonu’na tren ile ulaştı. Burada, Bakan Bayraktar’ı Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez ve AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak gibi protokol üyeleri karşıladı.

Çocuklar Tarafından Çiçek Karşılaması

Bakan Bayraktar, ilk olarak Eskişehir Valiliği’ni ziyaret etti. Bu sırada küçük çocuklar tarafından çiçekler sunuldu. Bakan Bayraktar, bu jest karşısında çocuklara hediye vererek onlara teşekkür etti. Valilik binasında şeref defterini imzalayan Bakan Bayraktar, ardından Vali Aksoy tarafından makamında ağırlandı.

Toplantılar ve Etkinlikler Devam Ediyor

Bakan Bayraktar, Eskişehir Valiliği ziyaretinin ardından bir otelde düzenlenecek AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı’na katılacak. Daha sonra, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Şener Şen Salonu’nda gerçekleştirilecek ‘Gençlerle Buluşma’ etkinliği ile programını tamamlayacak. Bakan Bayraktar, etkinliklerin ardından Eskişehir Tren İstasyonu’ndan Eryaman YHT Gar’a geri dönüş yapacak.