Enerji Bakanı Türkiye’nin Modern Filosu Hakkında Konuştu

BAKAN BAYRAKTAR, DERİN DENİZ FİLOSU HAKKINDA AÇIKLAMALAR YAPTI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin “dünyanın en modern derin deniz filolarına sahip ülkelerinden biri haline geldiğini” belirtti. “Dünyanın 6’ncı büyük filolarına sahip ülke Türkiye. İnşallah yakın zamanda ilk 4’e gireceğiz. Dünyadaki ilk 4 ülkeden ve şirketten biri olacak” ifadeleriyle Türkiye’nin uluslararası alandaki hedeflerini dile getirdi. Bayraktar, Eskişehir’e gerçekleştirdiği ziyaret sırasında, çeşitli programlara katıldı.

VALİLİK ZİYARETİ VE PARTİTOPLANTISI

Valiliği ziyaret eden Bakan Bayraktar, burada Vali Hüseyin Aksoy ve diğer AK Parti temsilcileriyle bir araya geldi. Valilik şeref defterini imzaladıktan sonra kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bayraktar, ziyaretinin ardından partisinin İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Toplantının başında, Avrupa’da yaşanan enerji krizine değinerek, “Krizin İspanya, Portekiz ve kısmen Fransa’yı etkileyen ve adeta 60 milyon insanın hayatını felce uğratan bir durum” olduğunu ifade etti. “Elektrik, doğalgaz, akaryakıt. Bunlar hayatın olağan akışının sürmesi için gerekli olan şeyler” dedi.

ENERJİDE İTHALAT VE BAĞIMSIZLIK

Bakan Bayraktar, enerji bağımlılığını azaltmak için çalışmalarını sürdürdüklerini ve son 22 yılda Türkiye’nin ithalata ödediği paranın 1 trilyon dolar olduğunu vurguladı. “1 trilyon dolarla 200 tane Atatürk Barajı yapılabilirdik” sözleriyle enerji bağımsızlığının, ekonomik bağımsızlık açısından da büyük önem taşıdığını dile getirdi. “Dünyanın en modern derin deniz filolarına sahip olan Türkiye, hamdolsun Eskişehir dahil Türkiye’deki bütün hanelerde 4 milyon haneye yetecek kadar doğalgazı üretiyor” şeklinde konuştu.

TERÖRLE MÜCADELE VE GELECEK PROJELERİ

Bayraktar, Türkiye’nin terörden kurtulması durumunda çok daha büyük işler gerçekleştireceklerine inanıyor. “Daha aydınlık bir Türkiye’ye doğru ilerleyeceğiz” dedi. Türkiye’nin nükleer enerji konusundaki çalışmaları ise devam ediyor. “Akkuyu’da, 30 bin kişinin çalıştığı dünyanın en büyük nükleer enerji şantiyesi” ifadesiyle nükleer santralin, Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yüzde 10’unu karşılayacağı müjdesini verdi. Bakan Bayraktar, Türkiye’nin kendi madenlerini üreten bir ülke olma hedefinin yanı sıra, maden çeşitliliği açısından dünya genelinde zengin bir konumda bulunduğunu da belirtti.