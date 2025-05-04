Enerji Bakanlığı, NETBİS’i Kullanıma Açtı

YERLİ SANAYİ KATKISINI ARTIRMAK İÇİN YENİ SİSTEM

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye’nin nükleer programında yerli sanayi katkısını artırmak hedefiyle Nükleer Enerji Tedarikçi Bilgi Sistemi’ni (NETBİS) hayata geçirdi. Bakanlığın resmi web sayfasında yapılan açıklamaya göre, Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının iş birliğiyle geliştirilen NETBİS, Türk firmalarına ait güncel bilgileri içerecek.

NÜKLEER PROJELERDE İLETİŞİM PLATFORMU OLACAK

NETBİS, yalnızca Türk firmalarının kapasiteleri hakkında güncel veriler sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda ilerideki nükleer santral projelerinde ihale duyuruları ve iletişim platformu işlevi de görecek. Bu sistemin bir diğer amacı, nükleer santral projeleri ve termik santraller gibi enerji tesislerinde yerli katkıyı artırmak için gerekli bilgileri ilgili kamu kurumlarıyla paylaşmak.

DÜNYA ÇAPINDA TANITIM HEDEFİ

Türkiye’deki nükleer santrallerden elde edilen deneyimin, Türk firmalarının uluslararası alanda diğer nükleer santrallere ekipman, malzeme ve hizmet ihracatı potansiyelini artırma fırsatı sunduğu ifade ediliyor. NETBİS, toplanan bilgileri dünya genelinde Türk sanayisini tanıtmak için paylaşmayı da amaçlıyor.