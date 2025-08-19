Enerji Bakanlığı, Petrol Üretimini Açıkladı

ENDEKSİZ PETROL VE DOĞAL GAZ ÜRETİMİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, temmuz ayında Türkiye’nin petrol üretiminin 4 milyon varil olarak gerçekleştiğini, doğal gaz üretiminin ise 288 milyon metreküp seviyesine ulaştığını duyurdu. Bakanlığın açıklamasında, temmuz ayı boyunca Türkiye genelindeki sahalarda elde edilen toplam petrol üretiminin 4 milyon varil olduğu belirtildi. Ayrıca, temmuzda aylık doğal gaz üretimi toplam 288 milyon metreküp olurken, petrol eşdeğeri olarak biriktirildiğinde, toplam aylık üretim 5,7 milyon varil seviyesine geldi.

YERLİ KAYNAKLARLA ÜRETİM ARTIRILACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yerli kaynakların ekonomiye entegre edilmesi amacıyla durmaksızın çalıştıklarını ifade etti. Bayraktar, “Gabar ve Sakarya Gaz Sahası başta olmak üzere yurt içindeki mevcut petrol ve doğal gaz üretimimizi çok daha yukarılara taşıyacağız” dedi. Yurt dışındaki petrol ve doğal gaz miktarının da önemli bir artış gösterdiğine dikkat çeken Bayraktar, bu alanda aylık 339 milyon metreküp doğal gaz ve 1,1 milyon varil petrol üretildiğini aktardı.

ENERJİDE BAĞIMSIZLIK HEDEFİ

Bayraktar, iç ve dış operasyonların sonucunda Türkiye’nin petrol ihtiyacının yüzde 15’inin, doğal gaz ihtiyacının ise yüzde 16’sının karşılandığını söyledi. “Enerjide tam bağımsız Türkiye” hedefi doğrultusunda çalışmaların hızlandırılacağını belirten Bayraktar, Cumhurbaşkanı’nın liderliğinde bu hedefe ulaşılacağını ifade etti ve “İnşallah bu alanda kendi kendine yeten bir ülke haline geleceğiz” değerlendirmesinde bulundu.