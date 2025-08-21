Enerji Bakanlığı, Sakarya Gaz Sahası’ndan 4 milyar metreküp gaz üretti

SAKARYA GAZ SAHASI’NDAN ÜRETİM AÇIKLAMASI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Sakarya Gaz Sahası’ndan şimdiye kadar yaklaşık 4 milyar metreküp doğal gaz üretimi yapıldığını belirtti. Bakanlık açıklamasına göre; Karadeniz’deki gaz keşfi 5’inci yılını geride bıraktı. Keşiften sonra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, ‘Sakarya Gaz Sahası’ olarak isimlendirilen bölgede üretime başladı. Zonguldak’ın 170 kilometre açığında ve 2 bin 200 metre derinlikte bulunan gazın karaya ulaştırılması için 170 kilometre uzunluğunda ve 16 inç çapında bir boru hattı inşa edildi. Yerli gaz, 20 Nisan 2023’te karaya getirildi. Faz-1 çalışmaları kapsamında Sakarya Gaz Sahası’ndaki 12 kuyudan üretim gerçekleştiriliyor. Günlük üretim 9,5 milyon metreküp olup, toplamda yaklaşık 4 milyar metreküp üretim yapıldı.

FAZ-2 ÇALIŞMALARI HIZLA DEVAM EDİYOR

Üretimin artırılması amacıyla yapılan Faz-2 çalışmaları sürüyor. Bu çalışmalar kapsamında üretilecek doğal gaz, Osman Gazi yüzer üretim platformunda işlenecek. Osman Gazi’de işlenecek gaz ile mevcut üretim kapasitesi 2 katına çıkacak ve günde 20 milyon metreküpe ulaşacak. Faz-3 çalışmalarıyla üretilecek gazın da 2028 yılında devreye alınması planlanan ikinci yüzer üretim platformu tarafından işlenmesi hedefleniyor. Yeni platform devreye girdiğinde Sakarya Gaz Sahası’ndaki üretim kapasitesi, günlük 40 milyon metreküpe yükselecek. Sakarya Gaz Sahası’nda yürütülen operasyonlar, Fatih, Kanuni, Yavuz ve Abdülhamid Han Sondaj Gemileri ile kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Enerji filosuna dahil edilecek 5’inci ve 6’ncı sondaj gemilerinden birinin 2026 yılında Karadeniz’deki arama ve üretim faaliyetlerine katılması planlanıyor.

BİLGİ PAYLAŞIMI VE HEDEFLER

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “Mavi Vatan’da yazdığımız destanın bir nişanesi olan bu keşif, enerji alanındaki arama ve üretim faaliyetlerimiz için yeni ufukların kapısını araladı. Aradan geçen 5 yıllık süreçte arama ve üretim kabiliyetimiz, çok önemli bir noktaya ulaştı. Bundan sonra da durmaksızın çalışacak, kendi enerjimizi aramaya ve üretmeye devam edeceğiz. Şu anda Türkiye’de 4 milyon hane, yerli ve milli doğal gazımızı kullanıyor. 2028 hedefimiz, bunu 4 katına çıkararak yerli gazımızı 16 milyon haneye ulaştırmak” dedi.