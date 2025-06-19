Enerji Fiyatları Savaşla Yükseliyor

ENERJİ FİYATLARINDAKİ ARTILAR

İsrail ile İran arasında süregelen çatışma, enerji piyasasında önemli bir etki yaratıyor. İsrail’in İran’ın petrol sahalarını hedef alması ve İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatma ihtimali, savaşın ekonomik yansımalarının dünya genelinde hissedilmesine neden oluyor. Bu durum, Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor.

TÜRKİYE’DEKİ AKARYAKIT ZAMLARI

Savaşın etkileri, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarının artmasına yol açıyor. Gece yarısı, benzine 1 lira 56 kuruş, motorine ise 1 lira 87 kuruş zam yapıldı. Yeni fiyatlarla birlikte İstanbul’da benzin 49 lira 99 kuruş, Ankara’da 50 lira 66 kuruş ve İzmir’de 50 lira 99 kuruş olarak piyasaya sunuluyor. Motorin fiyatları ise İstanbul’da 51 lira 39 kuruş, Ankara’da 52 lira 24 kuruş ve İzmir’de 52 lira 59 kuruş seviyesini buluyor.