Enerji Güvenliği, Tüm Devletler İçin Önemlidir

ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİNE DİKKAT ÇEKİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Enerji arz güvenliğinin sağlanması hemen her devlet için bir beka meselesi haline dönüşmüştür.” ifadelerini kullandı. Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi’nde 2024 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni’ne katılan Erdoğan, konuşmasına katılımcıları selamlayarak başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Bakan Alparslan Bayraktar ve ekibine teşekkür eden Cumhurbaşkanı, geçtiğimiz hafta İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi’nde yurt içinden ve yurt dışından önemli isimlerle birlikte olduklarını hatırlattı. Erdoğan, “Enerji dönüşümü, madencilik, arz güvenliği, kritik mineraller, hidrokarbonlar gibi başlıklar üzerinde Türkiye’nin potansiyelini bir kez daha değerlendirme fırsatı bulduk.” dedi.

YENİLENEBİLİR ENERJİ ALANDA YATIRIMLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin enerji alanında kendisiyle yarıştığını ve önemli yenilenebilir enerji projelerinin toplu açılış merasimini gerçekleştirdiklerini belirtti. Törenin, ülke ve enerji sektörü için hayırlı olmasını dilerken, bu yatırımları ülkeye kazandıran firmaları ve Bakanlığı tebrik etti. Dünya genelinde enerji talebinin hızla arttığını vurgulayan Erdoğan, gelişmekte olan ekonomilerin büyüme oranlarının dünya ortalamasının üzerinde olduğunu belirtti. “Enerji ihtiyacının her gün arttığı bir tabloda, küresel ısınma tehdidi doğa için yeni riskler ekliyor.” dedi.

ENERJİ POLİTİKALARININ ÖNEMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, herkesin enerji politikalarını mevcut duruma göre şekillendirdiğine dikkat çekti. “Enerji arz güvenliğini garanti etmeye yönelik çabalar yoğunlaşıyor.” diyen Erdoğan, fosil yakıtlarla avantajlı olan ülkelerin bile rezervlerinin sınırlı olduğunu bilerek hareket ettiğini ifade etti. “Arz güvenliği, enerji diplomasisi, kaynak çeşitliliği teknik meseleler değil, doğrudan milli güvenliğe dair konular olarak görülmeye başlanmıştır.” vurgusunu yaptı. Geçtiğimiz günlerde Avrupa’da yaşanan kesintilerin enerjinin vazgeçilmezliğini bir kez daha gösterdiğini söyledi.

REKABET VE İŞBİRLİĞİ YAKLAŞIMI

Cumhurbaşkanı, gelecekte enerji kaynakları üzerindeki rekabetin artacağına dikkat çekti. “Son yıllarda patlak veren krizlerin hepsinde enerji belirleyici rol oynamıştır.” diyen Erdoğan, enerji yarışının pek çok coğrafyada tırmanan gerilimlerle bağdaştırılabileceğini ifade etti. Enerji meselelerinin rekabet unsuru değil, herkesin fayda sağlayacağı bir işbirliği olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, Türkiye’nin enerji alanındaki başarılara dikkat çekti.

ENERJİ POTANSİYELİ VE HEDEFLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin enerji ihtiyacının son 20 yılda 3 katına çıktığını ve elektrik talebinin 2035’e kadar en az yüzde 50 artacağı öngörüsünde bulundu. “Enerji arzımızda ithal kaynakların payı yüzde 70 civarında.” diyen Erdoğan, enerji faturasını düşürmeyi ve Türkiye’yi net ihracatçı bir ülke haline getirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Yenilenebilir enerji potansiyelinin daha fazla kulanılması ve yenilenebilir kaynaklı elektrik üretiminin artırılması, enerji stratejilerinin temel unsurlarından biridir.