Enerji İşbirliği Sağlanacak Dedi Bayraktar

ENERJİ ALANINDA İŞBİRLİĞİ FIRSATLARI GÖRÜŞÜLDÜ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Nijer Petrol Bakanı Sahabi Oumarou ile birlikte enerji sektöründeki işbirliği olasılıklarını masaya yatırdıklarını duyurdu. Bakan Bayraktar, X sosyal medya platformunda gerçekleştirdiği paylaşımda, Oumarou ve ekibini bakanlıkta misafir ettiklerini ifade etti.

YENİ İŞBİRLİĞİ MODELLERİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER YAPILDI

Görüşme esnasında, madencilikte mevcut işbirliklerinin yanı sıra petrol arama ve üretiminde teknoloji ile bilgi transferine yönelik yeni işbirliği olanaklarını detaylı bir şekilde ele aldıklarını aktaran Bayraktar, “Karşılıklı fayda ve sürdürülebilirlik ilkesiyle şekillenen ortak çalışmalarımızı daha da derinleştirerek iki ülke arasında uzun vadeli stratejik bir enerji ortaklığı kurmayı hedefliyoruz.” dedi.