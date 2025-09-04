Enerji İşi, Eşsiz Bir İş Birliği

DÜNYA ÜZERİNDE ENDER RASTLANAN İŞ BİRLİĞİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, IV. Türkiye-Azerbaycan Enerji Forumu’ndan sonra ortak bir basın toplantısı düzenledi. Bakan Bayraktar, forumun 4’üncüsünün gerçekleştirildiğini belirterek, “Geleneksel Azerbaycan Türkiye Enerji Forumu demeye başlayabiliriz. Önümüzdeki yıl Azerbaycan’da 5’incisini yapacağız ve sonraki yıllarda bu önemli iş birliği mekanizmasını sürdüreceğiz. Türkiye ve Azerbaycan arasında enerji alanındaki iş birliği, dünyada çok ender rastlanılan bir iş birliği. Bu, iki ülkenin kalkınmasına ve ekonomisine katkı sağlayan pek çok projeyi içerdiği gibi, bölgenin arz güvenliğine de büyük önem taşıyor. Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı projesiyle, küresel petrol arzına da önemli katkılarda bulunuyoruz. Çok yakında hayata geçirdiğimiz Türkiye doğal gaz şebekesini Suriye’ye bağlama projemiz, Suriye’nin arz güvenliğine katkıda bulunuyor ve buradaki yaşamın normalleşmesine de destek sağlıyor. Bu bağlamda, sadece iki ülke için değil, aynı zamanda bölge ve başta Avrupa olmak üzere dünya için de kritik enerji arz güvenliği katkıları sağlıyoruz” dedi.

DİJİTALLEŞME ÇALIŞMALARINDA TEMEL GÜNDEM

Forum kapsamında birçok çalışma grubunun bulunduğunu aktaran Bakan Bayraktar, “Bu gruplar içinde madenden enerji verimliliğine, enerji regülasyonlarından iletimine ve hidrokarbonlara kadar çeşitli alanlar mevcut. Bugünkü forumda dijitalleşme, çalışma grupları için en önemli görev haline gelmiş durumda. Umuyorum ki, önümüzdeki yıla kadarki süreçte bu konu, onların temel gündem maddesi olacak. Çünkü dijitalleşme, her alanı etkileyen bir konu. Çalışma gruplarımız, iş forumuyla beraber iş dünyasından somut sesleri de duyarak sonuç odaklı çalışmalara dönüştürüldü. İlerleyen yıllarda bu çalışmalarımız devam edecek. Bugünkü forumda COP29’un başkanının bizleri bilgilendirmesi de önemliydi. Türkiye, COP31’e aday bir ülke olarak bu süreçte önemli iş birlikleri yapabiliriz” ifadelerini kullandı.

SOMUT PROJELERİ HAYATA GEÇİRİYORUZ

Bu yıl içerisinde birçok somut projeyi hayata geçirdiklerini vurgulayan Bakan Bayraktar, “Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı buna bir örnek. Bu projeyi Sayın Cumhurbaşkanlarımızın nezaretinde devreye aldık. 2 Ağustos’ta Suriye’ye gazın teslimini sağladık ve gaz tedariki devam etmekte. Yeni bağlantılarımız elektrik üretim hatları üzerinden olacak. Yani doğal gazda, petrolde süren iş birliğimiz şimdi elektrikle yeni bir boyuta geçiyor” diye konuştu.

İKİ ÜLKE ARASINDA UYUM VE POTANSİYEL VAR

Bakan Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Elektrik talebinin arttığı, elektrik üretim kaynaklarının çeşitlendiği günümüzde, özellikle Azerbaycan ve çevresindeki yenilenebilir enerji potansiyelinin üretime geçmesi bizim için büyük fırsatlar sunuyor. Aramızdaki enerji bağlarını güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu iletişim hatlarını Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye ve Bulgaristan arasında tesis ettiğimiz 4’lü yeşil enerji koridoruyla daha da güçlendiriyoruz. Geleceğe dönük çok önemli hedeflerimiz var. İzmir’de SOCAR ve Azerbaycan’ın önemli yatırımları mevcut. Bu iş birliği, enerji alanındaki ilişkilerimizi daha da güçlendirecek.”

AZERBAYCAN’DAN 18 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ise iki ülke arasında enerji alanında büyük projeler gerçekleştirdiklerini belirterek, “İzmir’de Aliağa bölgesindeki Petkim ve Star Rafineri gibi diğer Azerbaycan sermayesiyle yapılan yatırımları da burada anmalıyız. Azerbaycan, bugüne kadar Türkiye’de enerji alanında 18 milyar doların üzerinde yatırım yaptı. Geçmişe odaklanmıyoruz, geleceğe bakıyoruz. Bu forum, enerji alanındaki iş birliğinin stratejik bir zaruriyet olduğunu ortaya koyuyor” dedi.

Seza Nur ALPDÜNDAR/İZMİR