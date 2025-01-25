Enerji Maliyetleri Düştü, Karlılık Arttı!

ENERJİ VE PETROKİMYA SEKTÖRÜNDE YENİ BİR DÖNEM

SASA, Adana’da kurulan PTA Üretim Tesisi ile enerji ve petrokimya sektöründe yeni bir dönem başlattı. Yaklaşık 935 milyon dolarlık yatırım bedeliyle faaliyete geçen tesis, 2024 yılında deneme üretimlerini tamamlayarak 2025 yılının başında tam kapasiteyle çalışmaya başlayacak. Tesis, yıllık 1.75 milyon ton üretim kapasitesiyle 200 milyon USD FAVÖK yaratması bekleniyor. Bu yatırım, SASA’nın küresel rekabet gücünü artıran önemli bir hamle oldu.

MEYVE VE SEBZE ÜRETİMİNDE KAPASİTE ARTIRIMI

Ankara Polatlı’da bulunan kuru meyve ve sebze üretim tesisi, ELITE’in kapasitesini %50 artırarak yıllık 45.000 ton işleme kapasitesine ulaştı. 21 milyon TL’lik yatırım bedeliyle hayata geçirilen bu proje, 3.000 ton meyve suyu konsantresi üretimiyle katma değer yaratmayı hedefliyor. Temmuz 2024’te tamamlanan tesis, şirketin ürün gamını genişleterek pazar payını artırmasına olanak sağladı.

KALSİYUM ALÜMİNT ÇİMENTODA BÜYÜME

Çimsa, Mersin’deki Kalsiyum Alüminat Çimento (CAC) tesisindeki kapasiteyi iki katına çıkararak yıllık üretimi 65 bin tondan 131 bin tona yükseltti. 45 milyon dolarlık yatırımla tamamlanan bu proje, Çimsa’yı global pazarda en büyük üç üretici arasına taşıdı. Şirket, 2026 yılına kadar kapasite artışı için 31.75 milyon dolarlık yeni bir yatırım planlıyor.

MISIR PAZARINA GİRİŞ

Arçelik, 2022 yılında başladığı Mısır fabrikası yatırımıyla Afrika ve Orta Doğu pazarlarına erişimini kolaylaştırdı. Yaklaşık 110 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen fabrika, yıllık 1.5 milyon adet üretim kapasitesine sahip olacak ve 2.000 kişiye istihdam sağlamayı amaçlıyor. 2024 yılında tamamlanan tesis, düşük enerji ve işçilik maliyetleri ile Arçelik’in maliyet avantajını güçlendirdi.

NAR İŞLEME TESİSİ YATIRIMI

Konfrut Gıda, Şanlıurfa’daki soğuk hava ve nar işleme tesisi yatırımıyla kapasitesini 50 bin tona çıkardı. 2.5 milyon euro bütçe ayrılan bu proje, nar suyu ve nar ekşisi üretiminde yeni bir dönemi başlattı. 2024’te tamamlanan bu yatırım, şirketin yurt içi ve dışı pazarlardaki rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.

SÜT İŞLEME KAPASİTESİNDE ARTIŞ

Altınkılıç Gıda, Burhaniye OSB’deki yeni üretim tesisi ile süt işleme kapasitesini dört kat artırdı. Halka arz gelirlerinin bir kısmı ile finanse edilen proje, peynir çeşitleri ve yeni Ar-Ge ürünleriyle geniş bir ürün yelpazesi sunacak. Tesisin 2024 sonunda faaliyete geçmesi planlanıyor. Enerji ve kapasite artışına odaklanan bu yatırımlar, şirketlerin maliyet avantajlarını artırmakla kalmayıp, yeni pazar fırsatlarını da değerlendirmelerine yardımcı oluyor. 2025 yılında yeni projelerle sektörde daha büyük dönüşümlerin yaşanması bekleniyor.