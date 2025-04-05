Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Elektrik Fiyatlarına Zam Yaptı. Mesken Aboneleri İçin %25 Artış Uygulandı. BOTAŞ Gaz Fiyatlarını Da Güncelledi. Sanayi Ve Santraller İçin Zam Geldi

ELEKTRİK FİYATLARINA YÜZDE 25 ZAM GELDİ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik üretim ve dağıtım maliyetlerindeki artışı gerekçe göstererek konut abonelerine yönelik yüzde 25 oranında zam yaptı. Zamlanan yeni tarife dün gece itibarıyla uygulanmaya başladı.

EPDK’NIN AÇIKLAMASINDA DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

EPDK’nın yaptığı açıklamada, “Elektrik üretim ve dağıtım maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle nihai elektrik perakende satış fiyatlarında mesken abone grubu için %25, kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubu için %15, sanayi abone grubu için %10 ve tarımsal faaliyetler abone grubu için %12,4 oranında artış yapılmıştır. Bu artışla beraber 100 kWh elektrik tüketimi olan bir mesken abonesi için ödenecek tutar 259,04 TL olmuştur” ifadelerine yer verildi.

DOĞAL GAZ FİYATLARINDA DA ARTIŞ YAŞANDI

BOTAŞ’ın internet sitesinde yayınladığı duyuruya göre, doğal gaz toptan satış fiyatlarında da artış yapıldı. Sanayi tüketicileri için ortalama yüzde 20, elektrik üretim santralleri için ise ortalama yüzde 24.2 oranında zam uygulandı. Doğal gazdaki yeni tarife de dün gece itibarıyla yürürlüğe girdi. Ancak mesken abonelerinin doğal gaz fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı.

ENERJİ ZAMLARI HANELERİ VE İŞLETMELERİ ETKİLEYECEK

Hem elektrik hem de doğal gaz fiyatlarındaki bu artışlar, özellikle sanayi ve hizmet sektöründeki işletmelerin maliyetlerini artırırken, konut aboneleri de elektrik faturalarında önemli bir yük ile karşı karşıya kalacak. Enerji maliyetlerindeki bu artışların enflasyon üzerinde de etkili olması bekleniyor.