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Ekonomi

“Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Sübvansiyon Kararı”

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ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU’NUN YENİ KARARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), tüketim gruplarına göre alınan sübvansiyon kararını Resmi Gazete’de yayımladı. Bu yeni düzenlemeyle, yıllık 5 bin kilovatsaat elektrik tüketen konut ve ticarethane aboneleri, sübvansiyonlu elektrik alma hakkından yararlanamayacak.

SÜBVANSİYON HAKKINDA DETAYLAR

Alınan karar, enerji tüketiminde yeni bir düzenleme yapmayı hedefliyor. Bu değişiklikle birlikte, belirli bir enerji tüketim eşiğini aşan abonelerin sübvansiyondan faydalanamayacağı belirtiliyor. Tüketim alışkanlıklarının gözden geçirilmesi gereken bir konu olduğu vurgulanıyor.

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