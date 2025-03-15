Enerji Projeleri için Acele Kamulaştırma Kararları

ENERJİ PROJELERİ İÇİN ACELE KAMULAŞTIRMALAR

Türkiye’de hayata geçirilecek çeşitli enerji projeleri dolayısıyla bazı taşınmazların acele kamulaştırılması kararlaştırıldı. Bu konuya ilişkin bilgilere Cumhurbaşkanı kararları ile Resmi Gazete’de yer verildi. Buna göre, Burdur’da inşa edilecek Gökbel I-II Hidroelektrik Santrali (HES) Yardımcı Kaynak Güneş Enerjisi Santrali (GES) Elektrik Üretim Tesisi için ihtiyaç duyulan bazı taşınmazlar, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından hızlı bir biçimde kamulaştırılacak.

KAPASİTE ARTIŞI İÇİN TAŞINMAZLAR KAMULAŞTIRILIYOR

Susurluk Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) Elektrik Üretim Tesisi’nin kapasite artışının sağlanabilmesi için Balıkesir’de bulunan bazı mülklerin EPDK tarafından acele kamulaştırılmasına onay verildi. Ayrıca, Kırşehir’de inşa edilecek Demirli RES Elektrik Üretim Tesisi için gerekli bazı taşınmazlar ile Şırnak’ta kurulacak Meşetepe HES Elektrik Üretim Tesisi için gerekli taşınmazlar da EPDK tarafından kamulaştırılacak.

DOĞAL GAZ BORU HATTI PROJESİ İÇİN KAMULAŞTIRMALAR

Diğer yandan, Afyonkarahisar-2 Organize Sanayi Bölgesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesi’nin gerçekleştirilmesi amacıyla bazı taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı. Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde bulunan mülkler, Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü’nün faaliyetleri çerçevesinde Simav açık ocağının kuzeybatısında yük hafifletilmesi amacıyla gerçekleştirilecek Dekapaj Projesi ve yeni cevher stok alanının yapımı için Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılacak.