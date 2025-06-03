Enerji Projeleri İçin Kamulaştırma Yapılacak

ENERJİ PROJELERİ İÇİN ACELE KAMULAŞTIRMA KARARI

Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde uygulanacak olan enerji projeleri çerçevesinde belirli taşınmazların acele kamulaştırılması kararlaştırıldı. Bu konuya dair Cumhurbaşkanlığı kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Bunun sonucunda, Bozçakır HES üretim tesisi için Ankara’da bazı taşınmazlar, SeyyidBattalGazi-1 GES ve SeyyidBattalGazi-2 GES elektrik üretim tesisleri içinse Malatya’da bulunan taşınmazlar Hazine adına tescil edilmek amacıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından acele kamulaştırılacak.

DİĞER PROJELER VE KAMULAŞTIRMALAR

Ayrıca EPDK, Niğde Merkez EDT GES elektrik üretim tesisi için Niğde’de, Sorgun RES elektrik üretim tesisi için Yozgat’ta ve İpektepe RES elektrik üretim tesisinin kapasite artışı amacıyla Ağrı’da bulunan bazı taşınmazları da acele kamulaştıracak. Çanakkale’de bulunan bazı taşınmazlar ise, Çan-2 Termik Santrali elektrik üretim tesisi için kül depolama alanı inşası amacıyla Hazine adına tescil edilmek üzere EPDK tarafından benzer şekilde kamulaştırılacak.

ENERJİ İLETİM HATTI PROJELERİ

Bağlantı anlaşması gereği gerçekleştirilecek olan “154 kV R3-Çorum-1 RES 154 kV Merzifon TM-Kargı TM (Girdi-Çıktı) Enerji İletim Hattı Projesi” çerçevesinde, Çorum’da belirli taşınmazlar acele kamulaştırılacak. Bu aşamada direk yerlerinin mülkiyet halinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkıyla belirlenmesine karar verilmiştir. TEİAŞ, aynı şekilde “400 kV Mihalıççık GES-TM Yunus Emre TES TM Enerji İletim Hattı Projesi” için Eskişehir’de bazı taşınmazları direk yerlerinin mülkiyet şeklinde ve irtifak hakkı kurulmak suretiyle acele kamulaştıracak.