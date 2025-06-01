Enerji Projeleri İçin Taşınmaz Kamulaştırılacak

ENNERJİ PROJELERİ İÇİN ACELE KAMULAŞTIRMALAR

Türkiye’nin farklı illerinde gerçekleştirilecek enerji projeleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılması kararlaştırıldı. Cumhurbaşkanı tarafından alınan bu kararlar, Resmi Gazete’de duyuruldu. Belirtilen projeler arasında Elazığ’daki 154 kV Harput TM İrtibat Hatları Projesi, Hatay Kırıkhan’daki 154/33 kV Kırıkhan Transformatör Merkezi Projesi ve 154 kV Sincik-Malatya-2 Enerji İletim Hattı Projesi yer alıyor. Bu projeler kapsamında bazı taşınmazlar, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele şekilde kamulaştırılacak.

ADANA’DAKİ PARSEL KAMULAŞTIRILACAK

Aynı zamanda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Adıyaman’ın Merkez ilçesi Büyükkavaklı köyü sınırları içinde yer alan 165 ada, 8 numaralı parselin ilgili kısmının kamulaştırılmasına yönelik bir karar aldı. Bu adımlar, enerji altyapısının güçlenmesi için kritik öneme sahip arazilerin hızlı bir şekilde elde edilmesine yöneliktir.

İŞLETME RUHSATLARININ UZATILMASI

Bunun yanı sıra, TPAO tarafından Adıyaman ve Şanlıurfa sınırları içerisinde bulunan sahaya ait ARİ/TPO/K/3255 işletme ruhsatı, 14 Haziran tarihinden itibaren 10 yıl süreyle uzatıldı. Bu uzatma, bölgedeki enerji üretiminin sürdürülebilirliğini artırma hedefini destekliyor. Bu projelerin gerçekleştirilmesi, Türkiye’nin enerji ihtiyacının karşılanması açısından önemli bir adım teşkil ediyor.