Enerji Talebi Artıyor, Trafolar Riskte

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİ

İklim değişikliği nedeniyle aşırı sıcak havalar ve artan enerji talebi, merdiven altı üretilen trafoların yanma olaylarına yol açtı. Beta Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Ersen Sevdi, “En güvenli transformatör bile düzenli bakım yapılmazsa risk taşır. Enerji arz güvenliği çok önemli. Kalite belgeli, test edilmiş, güvenli trafolar tercih edilmesi ülke ekonomisinin ve toplumun güvenliği için zorunludur” açıklamasını yaptı. Yaz mevsiminde mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar, iklim değişikliğinin etkisini daha da belirgin hale getirdi. Enerji talebinin artmasıyla birlikte transformatörlere olan ihtiyaç da yükseldi. Özellikle merdiven altı üretilen trafolarla ilgili yaşanan yangınlar, hem vatandaşları hem de işletmeleri olumsuz etkiledi.

ENERJİ TALEBİ ARTIYOR

Ersen Sevdi, enerji talebinin dünyada geçmişte görülmemiş bir hızla yükseldiğine dikkat çekerek, “Bugün tüm dünyada enerji talebi tarihte görülmemiş bir hızla artıyor. Uluslararası Enerji Ajansı’nın verilerine göre, 2030’a kadar küresel elektrik talebi yüzde 25 artacak. Türkiye özelinde ise TEİAŞ verileri, 2024 yılında elektrik tüketiminin bir önceki yıla göre yüzde 5’in üzerinde büyüdüğünü gösteriyor. Özellikle sıcak havaların yoğun olduğu bu dönemde klima ve soğutma sistemleri kullanımıyla talep zirve yapıyor. Bu artış doğal olarak transformatörlere olan ihtiyacı da büyütüyor” şeklinde konuştu.

KALİTESİZ ÜRÜNLERİN RİSKİ

Transformatörlerin elektrik iletiminde eşsiz bir ürün olduğunu belirten Sevdi, merdiven altı üretimlerin yangın riskini beraberinde getirdiğini ifade etti. “Transformatörler enerji arzının omurgasıdır. Ancak kullanılan transformatörlerin uluslararası kalite standartlarına uygun olması kritik öneme sahip. Merdiven altı üretilen, test edilmemiş trafolar ciddi riskler taşır. Bu transformatörler, kısa devre, yangın ve can kaybı gibi olumsuz sonuçlara yol açabilir. Geçmişte Türkiye’de yaşanan bazı sanayi yangınlarının kaynağında bu kalitesiz ürünler bulunuyor” dedi.

Beta Enerji’nin ürettiği transformatörlerin yapay zeka desteği ile test edildiğini belirten Sevdi, “Beta Enerji olarak, 2013 yılında Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiş test laboratuvarımız ile her ürünümüzü uluslararası standartlarda test ediyoruz. 2017’de kurduğumuz Ar-Ge merkezimiz, sektördeki ilklerden biri olarak, ürün güvenliği ve verimliliği artırmaya yönelik çalışmalar yapıyor. 2024’te kurduğumuz yapay zeka departmanımız sayesinde üretimden test süreçlerine kadar tüm aşamaları hem geliştiriyor hem de kontrol altında tutuyoruz. Beta Enerji servis ve bakım ekipleri 7/24 sahada görev yapıyor, Türkiye’nin dört bir yanında hızlı müdahale kabiliyetiyle çalışıyor, yalnızca kendi ürünlerimizde değil, genel trafo güvenliği konusunda da hizmet veriyoruz” diye aktardı.

GÜVENLİ ÇÖZÜMLERİN ÖNEMİ

Enerji arz güvenliğinin kritik bir dönemde olduğuna vurgu yapan Sevdi, “Sonuç olarak, enerji arz güvenliğinin bu kadar kritik olduğu bir dönemde, kalite belgeli, test edilmiş, güvenli trafolar tercih edilmesi sadece şirketlerin değil, ülke ekonomisinin ve toplumun güvenliği için de zorunluluk. Biz Beta Enerji olarak, ‘Türkiye’nin dönüştürücü gücü’ vizyonuyla, dünya standartlarında güvenli çözümler üretmeye devam ediyoruz” dedi.