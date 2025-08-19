Enerji Üretimi Yükseliyor, Hedef Bağımsızlık

PETROL VE DOĞAL GAZ ÜRETİMİ AÇIKLANDI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, temmuz ayı boyunca Türkiye’nin toplam petrol üretiminin 4 milyon varil, doğal gaz üretiminin ise 288 milyon metreküp olarak gerçekleştiğini duyurdu. Bakanlığın açıklamasına göre, Türkiye genelindeki sahalarda toplam petrol üretimi 4 milyon varile ulaşırken, bu dönemde aylık doğal gaz üretimi de 288 milyon metreküp olarak kaydedildi. Petrol eşdeğeri açısından toplamda aylık üretim miktarı ise 5,7 milyon varil oldu.

YERLİ KAYNAKLAR ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada yerli kaynakların ekonomiye kazandırılması amacıyla sürekli çalıştıklarını belirtti. Bayraktar, “Gabar ve Sakarya Gaz Sahası başta olmak üzere yurt içindeki mevcut petrol ve doğal gaz üretimimizi çok daha yukarılara taşıyacağız. Yurt dışında petrol ve doğal gaz üretimi de önemli bir boyuta ulaştı. Yurt dışında aylık 339 milyon metreküp doğal gaz, 1,1 milyon varil petrol üretimi gerçekleştirildi” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE’NİN PETROL VE DOĞAL GAZ İHTİYACI

Alparslan Bayraktar, yurt içi ve yurt dışı operasyonların Türkiye’nin petrol ihtiyacının yüzde 15’ini karşıladığını ifade etti. Ayrıca, doğal gaz ihtiyacının yüzde 16’sını da kendilerinin sağladığını bildirdi. Bayraktar, “Enerjide tam bağımsız Türkiye” hedefi ile hareket ettiklerini vurguladı. Cumhurbaşkanı’nın liderliğinde, bu hedef doğrultusunda hem yurt içindeki hem de yurt dışındaki çalışmaların hızlanacağını ve Türkiye’nin bu alanda kendi kendine yeten bir ülke haline geleceğini belirtti.