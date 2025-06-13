Enerji Yatırımları İçin Yeni Düzenlemeler

YATIRIMLARI DESTEKLEYEN YENİ DÜZENLEME

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerji ve maden alanlarında yapılacak yatırımları destekleyecek yeni kanun teklifinin TBMM Başkanlığı’na sunulduğunu açıkladı. Bayraktar, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımında, “Enerji ve maden alanlarında yatırımların önünü açacak düzenlemeler içeren kanun teklifi Meclisimize sunuldu” ifadesini kullandı.

YENİ MEKANİZMA HIZLANDIRACAK

Açıklamalarına devam eden Bakan Bayraktar, düzenleme ile birlikte yenilenebilir enerji yatırımlarındaki izin süreçlerinin hızlandırılacağını belirtti. “ÇED, orman izinleri, imar izinleri gibi uzun ve karmaşık bürokratik işlemlerin daha kısa sürede tamamlanmasını sağlayacak yeni bir mekanizma devreye girecek” dedi. Bu sayede, 48 ayı bulabilen izin süreçlerinin 18 aya kadar düşürülebileceğinin altını çizdi.

YATIRIMCILARA DİNLENME SAĞLAYACAK

Maden yatırımlarıyla ilgili olarak ise Bakan Bayraktar, yatırımcıların karşıladığı belirsizliklerin minimize edileceğini açıkladı. Ruhsat ve izin süreçlerinde öngörülebilirliğin artırılacağına dikkat çekti. Ayrıca, kamusal denetim ve çevresel sorumluluğun güçlendirileceğini, kamu gelirlerinde azalma olmadan sektörün destekleneceğini vurguladı. Bayraktar, “Enerji ve madenlerde arz güvenliğimizi güçlendirecek ve cari açığı azaltacak bu düzenlemenin milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.