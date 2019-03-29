Enerji yüklemesi yapıyormuş!

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Havalimanı’nda başörtülü kadınlara hakaret eden ve daha sonra gözaltına alınarak tutuklanan Bülent K. isimli vatandaşın kadınlara enerji yüklemesi yapan bir sahtekar olduğu ortaya çıktı.

Şifacı Bülent K., sosyal medya hesaplarından sözde enerji veren terapiler yaparak kadınları zayıflatıyor, hatta evlendiriyor.

Bununla da yetinmeyen sahtekar şifacı, eski sevgiliyi unutmak isteyen kadınlardan ise seans başına 1.500 lira para alıyor.

Tüm bunları hesabından payşalan şifacı, paraların hayır kurumlarına bağışlandığı yalanını uyruduyor.

WHATSAPP KONUŞMALARI ORTAYA ÇIKTI

Kendisini deist olarak tanıtan Bülent K., her seansında da besmele çekip, dualar okuyor. Yine bir seansında 15 yaşındaki olduğunu söylediği bir genç kıza terapi yapan Bülent K., akciğer kanseri olan kızın iyileştiğini dile getiriyor.