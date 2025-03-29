Enerjide ve Teknolojide Bağımsızlık Vurgusu

ENERJİDE TAM BAĞIMSIZLIK ZAMANI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Koca Yusuf Sondaj Kulesi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bayraktar, sosyal medya üzerinden paylaşım yaparak, enerji ve teknoloji alanında tam bağımsızlık çağrısı yaptı. Enerji kaynaklarında dışa bağımlılığın azaltıldığına vurgu yapan Bakan, “Yalnızca enerjide değil, teknolojide de tam bağımsızlık zamanı. Adı gibi yerli ve güçlü Koca Yusuf Sondaj Kulesi ile yerli üretim artıyor, dışa bağımlılık azalıyor” dedi.

KAMU YATIRIMLARI VE YERLİ ÜRETİM

Bakan Bayraktar, Koca Yusuf Sondaj Kulesi’nin tamamen Türk mühendisleri tarafından tasarlandığını ve üretildiğini belirtti. “Tasarımı da, üretimi de Türk mühendislerinin imzasını taşıyan Koca Yusuf, Milli Enerji ile Tam Bağımsız Türkiye için her gün yeni umutlar ekiyor, yeni hedefler ekliyor” şeklinde konuşarak yerli üretimin önemini vurguladı. Bu durum, Türkiye’nin enerji bağımsızlığı hedeflerine ulaşmasına katkı sağlıyor.