Enerjisa 2024 Genel Kurul Toplantısını Gerçekleştirdi

Enerjisa Enerji, 2024 Genel Kurul Toplantısı’nı başarıyla tamamladı. Şirket, geçirdiği 2024 yılında finansal başarılar elde ederken, sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve toplumsal sorumluluk alanlarında önemli adımlar attı. Genel Kurul Toplantısı’nda 2025 yılı ve sonrası için stratejilerin ele alındığını belirten Enerjisa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Kıvanç Zaimler, “Daha iyi bir gelecek hedefiyle yatırım stratejilerimizi genişleterek, enerji dönüşümünü desteklemeye ve geleceğin enerji altyapısını inşa etmek için çalışmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu. Türkiye’nin önde gelen elektrik dağıtım, perakende satış ve müşteri çözümleri sağlayan Enerjisa Enerji, sürdürülebilirliği stratejisinin merkezine koyarak insan ve teknoloji odağıyla daha akıllı ve yeşil bir dünya için projeler geliştirmektedir. Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Mart 2025 tarihinde Sabancı Center’da yapıldı.

Hedeflere Başarıyla Ulaşıldı

Enerjisa Enerji, 2024 yılına ait önemli olaylar, finansal sonuçlar ve stratejik planlamalar hakkında bilgiler paylaştı. Şirket, “Herkes İçin Daha İyi Bir Gelecek” vizyonuyla hareket ederek, zorlu piyasa koşullarına rağmen sürdürülebilir büyüme stratejisi ile dengeli yatırımlarını sürdürdü. Finansal dayanıklılığını koruyarak çevreye duyarlı ve toplumsal fayda odaklı çalışmalara hız verdi. 2024 hedeflerine başarıyla ulaşan Enerjisa Enerji, yatırımcıları ile 2024 yılı sonu finansal sonuçlarını paylaşarak, belirlediği mali hedeflere başarıyla ulaştığını duyurdu. Şirket, enflasyona endekslenmiş faaliyet gelirini geçen yılın aynı dönemine göre 2,3 milyar lira artırarak 41,2 milyar liraya çıkardığını paylaştı. Ayrıca, Genel Kurul’a brüt 2,87 TL kar payı dağıtım önerisi yapıldı ve bu kar payının 21 Nisan 2025 itibariyle ödenmesine karar verildi.

Gelecek Hedefleriyle Enerji Dönüşümü

Enerjisa Enerji, 2024 yılında operasyonel karlılığını enflasyonun üzerinde artırırken, enerji şebekesinin modernizasyonu için yapılan yatırımlar ön planda oldu. Şirket, e-mobilite ve yeşil enerji alanlarında liderliğini pekiştirdi ve Eşarj ile 81 ilde 2.600’e yakın şarj soketine ulaştı. Güneş enerjisi projelerinde kapasitesini de 3,5 katına çıkartarak toplamda 102,4 MWp kurulu güce erişti. Sürdürülebilirlik alanında önemli hedefler belirleyen şirket, 2030 yılına kadar kapsam 1 ve 2 emisyonlarında yüzde 30 net azaltım, kapsam 3 emisyonlarıyla ilişkili enerji portföyü emisyon yoğunluğunda ise yüzde 40 azalma hedefli olarak adımlar atıyor. Genel Kurul’da 2025 yılı beklentilerini paylaşan Enerjisa Enerji, yatırım harcamalarının 21-24 milyar TL aralığında ve faaliyet gelirlerinin 52-57 milyar TL seviyelerinde olacağını öngördüğünü açıkladı.

Enerji Sektöründe Yenilikçi Yaklaşımlar

Şirketin tüm iş kollarındaki yatırımları ile Türkiye’nin enerji dönüşümüne katkı sağladığını ifade eden Enerjisa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Kıvanç Zaimler, “Enerji artık yalnızca bir kaynak değil, yaşamın sürdürülebilirliği için stratejik bir kaldıraçtır. Biz de teknolojiyi, veriyi ve inovasyonu odağımıza alarak sadece bugünü değil, geleceği de şekillendiriyoruz. Enerjisa Enerji olarak, Türkiye’nin büyüme hedeflerine uyumlu, sürdürülebilir ve yenilikçi yatırımlarla ülkemizin enerji dönüşümüne liderlik ediyoruz. Dağıtım tarafında yaptığımız altyapı yatırımlarıyla geleceğin dayanıklı ve akıllı şebekelerini inşa ederken; perakende pazarındaki rekabetçi yapımız ve yüksek müşteri memnuniyeti ile milyonlarca kişiye kesintisiz, güvenilir hizmet sunuyoruz. Müşteri çözümleri alanında, bireylerin ve işletmelerin kendi enerjilerini üretmelerine, daha verimli ve çevreci kullanmalarına imkan tanıyoruz. E-mobilite yatırımlarımız ile bu dönüşümün önemli bir parçası olan Eşarj markamız üzerinden Türkiye’nin dört bir yanında elektrikli araç ekosistemini yaygınlaştırmak ve düşük karbonlu ulaşımı erişilebilir kılmak için çalışıyoruz. Toplumsal faydayı önceliklendirirken, enerji sektörünü daha kapsayıcı, daha çevreci ve daha dijital hale getirmeyi de görev biliyoruz. Tüm bu çalışmalarımızın merkezinde ise değişmeyen bir hedef var: Herkes için daha iyi bir gelecek inşa etmek” şeklinde konuştu.