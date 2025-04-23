Enerjisa Dağıtım Şirketleri, Enerji Hizmeti Sundu

ENERJİ HİZMETLERİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Enerjisa Dağıtım Şirketleri’nden Toroslar EDAŞ ve Başkent EDAŞ, 2024 boyunca Adana, Gaziantep ve Bartın’da sürdürülebilir ve kesintisiz enerji hizmeti sunmak için bakım, onarım ve yatırım faaliyetlerine devam etti. Toroslar EDAŞ ve Başkent EDAŞ, sürdürülebilirliği stratejilerinin merkezine alarak, insan ve teknoloji odaklı projeleriyle Türkiye’nin enerji dönüşümünde liderlik görevini üstleniyor. Bu süreçte, müşteri odaklı yaklaşımlarıyla başarılı çalışmalara imza attı.

ENERJİ ALTYAPISI GÜÇLENDİRİLİYOR

Toroslar EDAŞ, Adana’da hizmet verdiği 13 bin 729 trafo ve 38 bin 644 kilometrelik enerji hattında sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlamak amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarına devam etti. Hedef, daha aydınlık bir kent yaratmak için mevsimsel ve coğrafi şartların olumsuz etkilerini en aza indirmek oldu. Aladağ, Ceyhan, Çukurova, Feke, İmamoğlu, Karaisalı, Karataş, Kozan, Pozantı, Saimbeyli, Sarıçam, Seyhan, Tufanbeyli, Yumurtalık ve Yüreğir ilçelerinde toplam 5 bin 816 aydınlatma armatürünün bakımı tamamlandı. Ayrıca, 6 pano, 141 trafo ve 522 dağıtım merkezinin bakımını gerçekleştirerek enerji altyapısını güçlendirdi.

GAZİANTEP’TE SÜREKLİLİK SAĞLANIYOR

Gaziantep’te Toroslar EDAŞ, 10 bin 716 trafo ve 26 bin 121 kilometrelik enerji hattında sürdürülebilir enerji sağlamak için bakım, yenileme ve yatırım faaliyetlerine devam etti. Araban, İslahiye, Karkamış, Nurdağı, Nizip, Şahinbey, Şehitkamil, Oğuzeli ve Yavuzeli ilçelerinde toplamda 8 bin 512 aydınlatma armatürünün bakımı tamamlandı. Ayrıca, 168 trafo ve 277 dağıtım merkezinin bakım çalışmaları ile 1286 kilometrelik hattın bakımı gerçekleştirilerek enerji dağıtımında sürdürülebilirlik sağlandı.

BARTIN’DA MODERNLEŞME VE YENİ YATIRIMLAR

Bartın’daki enerji altyapısı Başkent EDAŞ tarafından güçlendirilmeye devam ediyor. Ormanlık alanların yoğun olduğu bölgelerde, enerji iletimini zorlaştıran mevsimsel ve çevresel koşullara dayanıklı altyapılar kuruldu. Bartın’ın Merkez, Amasra, Kurucaşile ve Ulus ilçelerinde 2 bin 32 aydınlatma armatürünün bakımı, 26 pano, 58 trafo ve 43 dağıtım merkezinin bakım çalışmaları gerçekleştirildi. Yine, 465 kilometrelik enerji hattı gözden geçirilerek daha sağlam bir altyapı oluşturuldu ve yatırımlar kapsamında 141 kilometrelik yeni yer altı kablosu döşenerek 1845 yeni aydınlatma armatürünün montajı tamamlandı. Ayrıca, 176 yeni pano ve 40 yeni trafo merkezi ile enerji dağıtım ağı hem genişletildi hem de modernize edildi.