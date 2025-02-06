Enerjisa’dan Kadınlara Yönelik Kariyer Desteği

DÖRDÜNCÜ KEZ BAŞLIYOR

Elektrik üretim şirketi Enerjisa Üretim, kadınların kariyer yolculuklarına destek vermek amacıyla başlattığı Womentum programını bu yıl dördüncü kez gerçekleştiriyor. 2022 yılından bu yana devam eden ve mart ayında dördüncüsü düzenlenecek olan program, üniversitelerin 3. ve 4. sınıflarında veya meslek yüksekokullarının son sınıfında eğitim alan kadın öğrencilere yönelik olarak tasarlandı.

KADIN LİDERLERİ HAZIRLIYOR

Eğitim programı, kadınların iş gücüne katılımını artırmayı, geleceğin kadın liderlerini iş yaşamına hazırlamayı ve onların kariyer yolculuklarında güçlü adımlar atmaları için destek olmayı amaçlıyor. 10 hafta boyunca online platformda yürütülecek olan ‘Womentum’ programı, genç kadınların kariyerleri için gerekli yetkinlikleri kazanmaları üzerine kurgulandı.

Program kapsamında Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, iklim krizi, çeşitlilik ve kapsayıcılık gibi küresel ölçekte önemli konular ele alınacak. Ayrıca liderlik modülü ile geleceğin kadın liderlerine ilham verilecek. Enerjisa Üretim ana partnerliğinde, imeceLAB’ın yürütücülüğünde, Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi (EDU) ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi’nin akademik desteğiyle gerçekleştirilecek programa başvuruların 3-26 Şubat tarihleri arasında alınacağı duyuruldu.