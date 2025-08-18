Enerjisa Enerji, 150 Milyon Dolar Kredi Aldı

YENİ KREDİ ANLAŞMASI

Enerjisa Enerji, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile yaptığı anlaşma ile 150 milyon Amerikan doları karşılığı Türk Lirası tutarında uzun vadeli kredi sağladığını açıkladı. Bu finansman, 2023 yılında yaşanan depremlerden etkilenen bölgelerde elektrik dağıtım hizmeti sunan Toroslar EDAŞ’ın altyapı ve şebeke modernizasyonu yatırımlarında, ayrıca güneş enerjisi santrali projelerinde kullanılacak. Enerjisa Enerji, yatırım ve sürdürülebilirlik odaklı finansman yapısını güçlendirmeye devam ediyor.

TOROSLAR EDAŞ İÇİN YATIRIMLAR

Yeni kredi, 5 yıl vadeli olarak sağlandı ve Enerjisa Enerji’nin sunduğu elektrik dağıtım hizmetlerinin kalitesini artırmaya ve müşteri odaklı yenilenebilir enerji çözümlerini yaygınlaştırmaya yönelik iki temel alanda değerlendirilecek. Adana, Gaziantep, Hatay, Kilis, Osmaniye ve Mersin’de görevli olan Toroslar EDAŞ’ın, bölgedeki elektrik dağıtım altyapısının güçlendirilmesi ile şebeke modernizasyonu bu kredi kapsamında gerçekleşecek.

Kredi ile desteklenecek projeler sayesinde Toroslar bölgesindeki yeniden yapılandırmanın hızlandırılması, şebeke güvenilirliğinin artırılması, enerji kayıplarının azaltılması ve karbon emisyonlarının düşürülmesi hedefleniyor. Güneş enerjisi projeleri ile müşterilere yenilenebilir enerjiye dayalı çözümler sunulması ve çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlanması amaçlanıyor. Anlaşma, Enerjisa Enerji’nin genel müdürlük binasında düzenlenen bir törenle imzalandı.

YENİ ENERJİDE DÖNÜŞÜM

Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar, “Küresel enerji ekosisteminde dönüşüm yalnızca teknolojik bir kavram değil, ekonomik ve toplumsal bir yeniden yapılandırmayı da getiriyor. Artık sadece ne kadar enerji ürettiğiniz değil; bu enerjiyi ne kadar akıllı, verimli ve sürdürülebilir yönettiğiniz belirleyici oluyor. EBRD ile imzaladığımız bu kredi anlaşması, Enerjisa Enerji’nin bu yeni enerji çağında sorumluluk üstlendiğinin ve dönüşümün liderliğini yaptığının göstergesidir. Toroslar’daki altyapı yatırımlarımız ve güneş enerjisi projelerimiz, yalnızca bugünün ihtiyaçlarını değil, yarının beklentilerini de karşılayacak,” dedi.

ULUSLARARASI GÜVENİN KAZANIMI

Enerjisa Enerji CFO’su Philipp Ulbrich ise, bu uzun vadeli finansmanın, Enerjisa Enerji’nin karlı büyümesini zorlu bir ortamda dahi finanse edebileceğini gösterdiğini belirtti. “Güçlü bilanço yapımız sayesinde uluslararası finans kuruluşlarının uzun vadeli güvenini kazanmaya devam ediyoruz. EBRD gibi saygın bir kurumun desteği, kredibilitemizin ve yatırımcıların enerji dönüşümüne olan ilgisinin somut bir yansımasıdır,” diye ekledi.

ENDEKS BİR ORTAKLIK

EBRD Başkan Yardımcısı Matteo Patrone, “Toroslar bölgesindeki yeniden inşa süreçleri uzun vadeli bir bağlılık ve net bir stratejik yön gerektiriyor. Güvenilir ve sürdürülebilir enerji, insan refahı ve ekonomik toparlanma için hayati öneme sahip,” diyerek projelerin önemine dikkati çekti.