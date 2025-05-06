Enerjisa Enerji, 2023’te güçlü başlangıç yaptı

GÜÇLÜ BİR BAŞLANGIÇ

Enerjisa Enerji, yılın ilk çeyreğinde faaliyet gelirlerini 13 milyar lira düzeyinde tutarak altyapı yatırımları ve enerji dönüşümüne yönelik çalışmalarıyla yıla güçlü bir başlangıç yaptığını duyurdu. Şirketin açıklamasına göre, bu yılın ilk çeyreğinde faaliyet gelirlerini enflasyonla uyumlu şekilde 13 milyar lira seviyesinde sürdüren Enerjisa, dört ana iş kolunda attığı stratejik adımlarla sektörün dönüşümüne liderlik etmeyi sürdürüyor. Elektrik dağıtım iş kolunda, şebeke modernizasyonu, akıllı sayaç uygulamaları ve kalite odaklı yatırımlarla altyapısını güçlendiren şirket, artan elektrik talebine yanıt verecek esnek ve dijital altyapılar geliştirmeye devam ediyor. 2025 için belirlenen yatırım hedefinin 21-24 milyar lira aralığında olduğunun teyit edildiği belirtilirken, şirketin düzenlenmiş varlık tabanının yıl sonunda 80-90 milyar lira seviyesine ulaşması bekleniyor. Bu hedef, enerji arz güvenliğini desteklemeyi ve şebekelerin dijital ve çevik bir yapıya kavuşmasını amaçlıyor.

PERAKENDE SATIŞTAKİ GELİRLER ARTARAK DEVAM EDİYOR

Şirketin perakende satış iş kolunda faaliyet gelirleri, düzenlemeye tabi ve serbest piyasa segmentlerindeki gelişmelerin etkisiyle geçen yılın aynı dönemine göre reel olarak yüzde 66 artışla 1,7 milyar lira seviyesine ulaştı. Satılan toplam enerji miktarı ise geçen yılın aynı dönemiyle paralel olarak 12,5 teravatsaat düzeyinde gerçekleşti ve Enerjisa’nın rekabetçi piyasadaki güçlü konumunu destekledi. Şirket, dijital hizmetler ve müşteri odaklı çözümlerle farklı kullanıcı segmentlerinde sürdürülebilir enerjiye erişimi sağlamayı sürdürüyor. Müşteri çözümleri ve e-mobilite alanlarındaki gelişmeler, şirketin enerji dönüşümüne katkısını artırıyor. Yenilenebilir enerji ve verimliliğe odaklanan uygulamalar sayesinde müşteri çözümleri iş kolu, ilk çeyrekte faaliyet gelirlerini önceki döneme göre 200 milyon lira artırarak 800 milyon lira seviyesine ulaştırdı. Elektrikli araç şarj istasyonları alanında faaliyet gösteren iştiraki Eşarj ise Türkiye genelindeki altyapı yatırımlarını hızlandırarak soket sayısını geçen yıla göre yüzde 34 artırdı.

ENERJİ DÖNÜŞÜMÜNE LİDERLİK VURGUSU

Enerjisa Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Murat Pınar, ilk çeyrek sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde enerji sektörünün geleceğinin güçlü ve modern altyapılar, dijital çözümler ve sürdürülebilir kaynaklarla şekillendiğini belirtti. Pınar, “Enerjisa Enerji olarak hızla gelişen bu dönüşümün merkezinde konumlanıyor, yatırımlarımızla ülkemize değer katmaya devam ediyoruz. Dünya giderek daha fazla enerjiye ihtiyaç duyuyor. Ancak bu artan ihtiyacın yenilenebilir kaynaklarla karşılanması ve bu yaklaşımın önceliklendirilmesi artık kaçınılmaz. Biz de hem altyapı hem de üstyapı yatırımlarımızı bu anlayışla şekillendiriyoruz. Güneş enerjisi kurulu gücümüzü 124 megavat pik (MWp) seviyesine ulaştırmamız ve Eşarj ile elektrikli araç şarj altyapımızı ülke genelinde yaygınlaştırarak soket sayısını yüzde 34 artırmamız, bu dönüşüme hizmet eden somut adımlar arasında yer alıyor. Bu adımlar, sadece birer yatırım değil; daha temiz, daha dijital ve daha kapsayıcı bir enerji geleceği için attığımız stratejik hamlelerdir. ‘Herkes İçin Daha İyi Bir Gelecek’ vizyonumuz doğrultusunda Türkiye’nin enerji dönüşümüne liderlik etmeye ve bunu yaparken de iş kollarımız kadar toplumsal yatırımlar konusuna da kararlılıkla devam edeceğiz.” dedi.

İSTİKRARLI BİR PERFORMANS

Enerjisa Enerji Mali İşler Direktörü (CFO) Philipp Ulbrich, yatırımları sürdürülebilirlik odağında büyütmenin artık bir tercih değil zorunluluk olduğuna dikkat çekerek, “Makroekonomik zorluklara rağmen faaliyet gelirlerimizi reel olarak koruyarak istikrarlı bir performans gösterdik. Baz alınan net karın geçen yıla göre iki katından fazla artması; maliyet disiplini ile etkin faiz ve borç yönetimiyle desteklenen dayanıklı iş modelimizin gücünü ortaya koyuyor. Dağıtım şebekelerine yönelik yatırımların artırılması, şebeke istikrarının sağlanması ve Türkiye’de enerji dönüşümünün ivmelenmesi açısından temel bir konu. Bir sonraki düzenleyici tarife dönemine ilişkin çerçevenin de elektrik şebekesi yatırımlarını teşvik etmeye yönelik olacağını öngörüyoruz. Güçlü bilanço yapımız sayesinde, enflasyon ve faiz oranlarında gerileme yaşandığında ve düzenleyici çerçevenin umut vadeden bir görünüm sunduğunda, Enerjisa olarak yatırım seviyemizi daha da yukarı taşımaya hazırız.” ifadelerini kullandı.