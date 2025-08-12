Enerjisa Enerji 2025 hedeflerini duyurdu

FINANSAL SONUÇLAR AÇIKLANDI

Enerjisa Enerji, Türkiye’nin önde gelen elektrik dağıtım, perakende satış ve müşteri çözümleri şirketlerinden biri olarak 2025 yılının ilk yarısındaki finansal sonuçlarını duyurdu. Şirket, elektrik dağıtım altyapı yatırımlarında yenilikçi ve akıllı teknolojilere odaklanarak, Türkiye’nin enerji dönüşümünü hızlandıracak yenilenebilir enerji uygulamalarıyla büyümeye devam etti.

YATIRIM ODAKLI BÜYÜME STRATEJİSİ

Enerjisa Enerji, eski büyüme stratejisini sürdürdüğünü belirtirken halka açık olan jüri yüzde 20 olup, ana sermayedarları Sabancı Holding ve E.ON ile ortaklık içinde çalışmakta. Şirket, yaptığı yatırımlarla Türkiye’nin enerji altyapısına katkı sunmayı sürdürüyor. 2025 yılının ilk 6 ayında, faaliyet gelirlerini reel olarak yaklaşık yüzde 9 oranında artırarak önemli bir büyüme sağladı. Bu artışın ana nedeni, elektrik dağıtım iş kolundaki güçlü ilerleme oldu. Enerjisa Dağıtım Şirketleri; Ayedaş, Başkent Edaş ve Toroslar Edaş tarafından gerçekleştirilen dijitalleşme ve akıllı şebeke yatırımları, toplam faaliyet gelirine yüzde 83 katkı sağladı. Şirket, enerji verimliliğini artırarak Türkiye’ye doğrudan fayda sağlamayı hedefliyor.

MÜŞTERİ DENEYİMİ VE E-MOBİLİTE YATIRIMLARI

Perakende satış segmentinde müşteri deneyimine odaklanan ve satış yetkinliğini geliştiren teknoloji odaklı yatırımlar devam ederken, bu alandaki brüt kar artışı da sürüyor. Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji konularında hizmet veren şirket, tamamen kendisine ait olan Eşarj markası ile e-mobilite sektöründe en fazla hızlı şarj istasyonuna sahip şirketlerden biri olmayı sürdürüyor.

GELECEK İÇİN YATIRIM HEDEFLERİ

Enerjisa Enerji, 2025 yılına ilişkin öngörülerini onaylayarak, operasyonları sayesinde finansal sağlamlığını sürdürmeyi bekliyor. Şirket, faaliyet gelirlerini 52-57 milyar TL aralığında artırmayı hedefliyor. Ayrıca, 21-24 milyar TL arasında yatırım yapmayı ve yıl sonuna kadar Düzenlemeye Tabi Varlık Tabanı’nı 80-90 milyar TL seviyesine çıkarmayı hedefliyor.

CEO’DAN GELECEK YATIRIMLARA VURGU

Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar, ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıklarken yatırım odaklı büyüme stratejisinin Türkiye’nin enerji dönüşümünü hızlandıran bir vizyon sunduğunu belirtti. Pınar, “Türkiye’nin enerji geleceği, yalnızca bugün attığımız adımlarla değil, on yıllar sonrasını güvence altına alan stratejik yatırımlarla şekillenecek” dedi. Sürdürülebilirlik ve dijitalleşmeyi merkezine alan yatırım stratejilerinin Türkiye’nin enerji dönüşümünü hızlandırdığını söylüyor.

CFO’DAN DAHA FAZLA YATIRIM AÇIKLAMASI

Enerjisa Enerji CFO’su Philipp Ulbrich, makroekonomik baskılara rağmen, stratejik yatırımların getirilerini elde ettiklerini vurguladı. Net finansal borcun, son 12 aylık faaliyet geliri oranıyla disiplinli borç yönetimi sayesinde düşük kaldığını belirtti. Ayrıca, mevcut koşullar altında gelecekte ekonomik büyüme ve karbon-nötr enerji sistemine geçiş için elektrik dağıtım şebekelerine yatırım teşviklerinin devam etmesini beklediklerini de ekledi.