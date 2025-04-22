Enerjisa Enerji, Bursa’da Toplantılar Düzenledi

ETKİNLİK BURSADA GERÇEKLEŞTİ

Enerjisa Enerji, “Kurumsal Enerji Buluşmaları” programının dördüncü etabında Bursa’da iş dünyasıyla bir araya geldi. Şirketin yaptığı açıklamaya göre, sürdürülebilirliği stratejilerinin merkezine alarak insan ve teknoloji odaklı projeler geliştiren Enerjisa, bu etkinliği Bursa’da gerçekleştirdi. Etkinlikte, Türkiye genelindeki sürdürülebilir enerji hedeflerine katkı sağlayacak pek çok önemli konu ele alındı ve Bursa iş dünyasının yanı sıra sanayi sektöründeki önde gelen temsilcileri katılım sağladı.

YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER VE SEKTÖREL DEĞERLENDİRMELER

Etkinliğin ilk bölümünde, şirketin kurumsal segmentteki müşterilerine yönelik geliştirdiği yenilikçi, ihtiyaca özel çözümler ele alındı. Bunun yanı sıra, küresel enerji trendleri, yeşil enerji ürünleri, yeşil dönüşüm süreçleri ve karbon azaltım uygulamaları gibi sektörün geleceğini şekillendiren konular kapsamlı şekilde değerlendirildi. Ayrıca, Enerjisa’nın esnek tarife yapıları ve sürdürülebilirlik odaklı hizmet modelleri hakkında katılımcılarla detaylı bilgiler paylaşıldı.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PROJELERİ GÖRÜŞÜLDÜ

İkinci bölümde ise, otomotiv sektörünün önemli firmalarından Karsan ile yapılan özel oturumda, uçtan uca müşteri deneyimi ve sürdürülebilirlik süreçlerinde elde edilen başarılı iş birliği örnekleri paylaşıldı. Bu ortaklık sayesinde yeşil enerjinin ticari avantajları ve çevresel faydaları, somut verilerle katılımcılara aktarıldı. Enerjisa Enerji, gelecek aylarda İzmir, Eskişehir, Diyarbakır, Denizli ve Antalya’da “Kurumsal Enerji Buluşmaları” düzenleyecek.