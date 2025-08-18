Enerjisa Enerji, EBRD ile kredi sağladı

YENİ KREDİ ANLAŞMASI

Enerjisa Enerji, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile yaptığı yeni düzenlemenin çerçevesinde, 150 milyon Amerikan doları karşılığı Türk Lirası tutarında uzun vadeli kredi temin etti. Bu kredi, 2023 yılında depremden etkilenen bölgelerde elektrik dağıtım hizmeti sunan Toroslar EDAŞ’ın altyapı ve şebeke modernizasyonu yatırımları ile güneş enerjisi santrali projelerinde kullanılacak. Türkiye’nin en önemli elektrik dağıtım ve müşteri çözümleri firmalarından biri olarak, Enerjisa Enerji yatırım ve sürdürülebilirlik odaklı finansman yapısını daha da güçlendiriyor.

YATIRIM ALANLARI

Bu finansman, Enerjisa Enerji’nin sağladığı elektrik dağıtım hizmetlerinin kalitesini artırmanın ve yenilenebilir enerji çözümlerini genişletmenin yanı sıra, 2023’teki depremlerden etkilenen illerde gerçekleştirilecek projelere destek sağlayacak. Kredi ile Toroslar EDAŞ’ın, Adana, Gaziantep, Hatay, Kilis, Osmaniye ve Mersin gibi illerde elektrik dağıtım altyapısının güçlendirilmesi ve şebeke modernizasyonu hedefleniyor. Projelerle, bölgedeki yenileme çalışmalarının hızlandırılması, enerji kayıplarının azaltılması ve karbon emisyonlarının düşürülmesi amaçlanıyor. Ayrıca güneş enerjisi projeleri ile müşterilere yenilenebilir enerji seçenekleri sunulması planlanıyor.

TÖREN VE KATILIMCILAR

Anlaşma, Enerjisa Enerji’nin genel müdürlük binasında düzenlenen bir törenle imzalandı. Törende Enerjisa Enerji’yi temsil eden CFO Philipp Ulbrich ve birçok üst düzey yönetici yer aldı. EBRD’yi temsilen ise Matteo Patrone, Elisabetta Falcetti, Şule Kılıç ve diğer yöneticiler katıldı.

CEOLARIN AÇIKLAMALARI

Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar, konuyla ilgili olarak, “Küresel enerji ekosisteminde dönüşüm yalnızca teknolojik bir kavram değil, aynı zamanda ekonomik ve toplumsal bir yeniden yapılanmayı da beraberinde getiriyor” dedi. Pınar, bu kredi anlaşmasının Enerjisa Enerji’nin dönüşümdeki sorumluluğunu gösterdiğini ve gelecekteki altyapı yatırımlarıyla güneş enerjisi projelerinin önemini vurguladı. CFO Philipp Ulbrich ise, uzun vadeli finansmanın Enerjisa Enerji’nin karlı büyümesini desteklediğini belirtti. “EBRD gibi saygın bir kurumun desteği, uluslararası finans kuruluşlarının güveninin bir göstergesi” ifadelerini kullandı.

EBRD BAŞKAN YARDIMCISINDAN DEĞERLENDİRME

EBRD Başkan Yardımcısı Matteo Patrone, Toroslar’daki yeniden inşa çalışmalarının uzun vadeli bir bağlılık gerektirdiğini belirtti. Patrone, “Güvenilir ve sürdürülebilir enerji, insan refahı ve ekonomik toparlanma açısından hayati önem taşıyor” dedi.