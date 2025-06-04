Enerjisa Enerji, İzmir’de Buluşma Gerçekleştirdi

ETKİNLİKTE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VURGUSU

Türkiye’nin lider elektrik dağıtım, perakende satış ve müşteri çözümleri şirketi Enerjisa Enerji, sürdürülebilirliği stratejisinin merkezine alarak insan ve teknoloji odaklı projeler geliştirmeye devam ediyor. Şirket, “Kurumsal Enerji Buluşmaları”nın 5’inci ve en kapsamlı etkinliğini İzmir’de gerçekleştirdi. İzmir iş ve sanayi dünyasından 150’yi aşkın temsilcinin katıldığı etkinlikte, Enerjisa Enerji, kurumsal müşterilere yönelik geliştirdiği esnek tarifeler, yeşil enerji ürünleri ve karbon yönetimi uygulamalarını üç ayrı oturumda tanıttı. Bu buluşmada, sürdürülebilirlik, yeşil enerji dönüşümü, karbon ayak izi yönetimi ve enerji verimliliği gibi önemli konular masaya yatırıldı.

ÜRÜN PORTFÖYÜ VE STRATEJİK ADIMLAR

Etkinlikte, şirketin kurumsal müşterilere özel olarak geliştirdiği ürün portföyü detaylı bir şekilde incelendi. Katılımcılar, firmaların karbon ayak izlerini nasıl azaltabileceklerine dair değerlendirmeleri dinledi. Ayrıca, iş dünyasının bu dönüşümde kaçınması gereken stratejik adımlar ve başarılı uygulama örnekleri paylaşıldı. Enerjisa Kurumsal Satışlar Direktörü Mehmet Uğur, etkinlikte şirketin müşteri odaklı yaklaşımına dikkat çekti ve ihtiyaçlara özel geliştirdikleri tarife çözümlerinden bahsetti.

DİJİTALLEŞME VE YEŞİL DÖNÜŞÜMÜN ÖNEMİ

İON Academy Kurucusu Ali Rıza Ersoy, etkinlik kapsamında “İş Dünyasında İkiz Dönüşüm” başlıklı bir konuşma yaptı. Ersoy, dijitalleşme ve yeşil dönüşümün nasıl stratejik bir avantaja dönüştüğünü vurguladı. Enerjisa’nın sürdürülebilirlik alanındaki vizyonu ve uygulamaları, düzenlenen panellerle detaylandırıldı. “Rekabetin Yeni Anahtarı: Özelleştirilmiş Tarifeler ve Yeşil Dönüşüm” başlıklı panelde, Enerjisa Kurumsal Bayi Satış Müdürü Ali Rıza İşoğlu ve Enerjisa Enerji Karbon Yönetimi Uzmanı Zehra Solmaz, katılımcılara yeşil enerji ürünleri ile sürdürülebilirlik stratejileri hakkında bilgi verdi.

YENİLENEBİLİRLİK FİNANSAL MODELLERİ

İkinci oturum olan “Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Uygulamalarında Özelleştirilmiş Finansal Modeller”da, Enerjisa Enerji’nin Enerji Hizmeti Şirketi (ESCO) ve Enerji Performans Sözleşmesi (EPS) modelleri ele alındı. Müşteri Çözümleri Satış Müdürü Burak Kayaol, bu modellerin örnek projelerdeki uygulamaları ve sağladığı finansal avantajları aktardı. “Sürdürülebilir Başarı Hikayesi: Enerjisa & Üniteks İş Birliği” başlıklı panelde ise Üniteks ile yürütülen I-REC sertifikalı Global Yeşil Enerji iş birliği detaylı olarak anlatıldı.

GELİŞİM HEDEFİ VE GELECEK PLANLARI

Üniteks Sürdürülebilirlik Müdürü Esin Bağcı ve Enerjisa Kurumsal Bayi Satış Lideri Canan Vargun, iş birliğinin sürdürülebilirlik ve müşteri deneyimi açısından önemine değindi. Etkinliğin sonunda katılımcılar, Enerjisa ekipleri ve sektör temsilcileriyle doğrudan temas kurma imkanı buldu. Bu etkinlik, kurumsal müşterilerle sürdürülebilir enerji dönüşümüne katkı sağlamak hedefiyle diyalog zeminini oluşturdu. Enerjisa Enerji, gelecek dönemlerde Eskişehir, Diyarbakır, Denizli ve Antalya gibi şehirlerde Kurumsal Enerji Buluşmaları düzenleyerek yenilikçi çözümlerini iş dünyasıyla buluşturmayı planlıyor. Şirket, “Herkes için daha iyi bir gelecek” vizyonuyla Türkiye genelinde sürdürülebilir enerji dönüşümüne liderlik etme kararlılığını sürdürüyor.