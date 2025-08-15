Enerjisa Enerji, Sürdürülebilirlik Raporlarını Yayınladı

ENERJİSA’NIN SÜRDÜRÜLEBİLİR RAPORLARI

Enerjisa Enerji, 2018’den itibaren sürekli olarak hazırladığı Küresel Raporlama Girişimi (GRI) uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu’nun 2024 versiyonunu yayımlarken, aynı zamanda bu yıl yürürlüğe giren Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları’na (TSRS) tam uyumlu ilk raporunu da paylaştı. Elektrik dağıtımı ve perakende satış alanında faaliyet gösteren Enerjisa, müşteri çözümleri iş kolunda yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği uygulamalarını hayata geçiriyor. Şirket, “Herkes için daha iyi bir gelecek” vizyonuyla ekonomik ve sosyal değer üretmeye odaklanıyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HEDEFLERİ VE ÇEVRESEL SORUMLULUKLAR

Enerjisa, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirliğin yanı sıra çevresel sürdürülebilirliği de iş stratejisinin temel unsuru olarak belirliyor. Şirket, iklim değişikliğiyle mücadele ve kaynak verimliliği hedeflerini somut adımlarla desteklediğini gösteren sürdürülebilirlik raporlarını yayımlıyor. 2030 yılı itibarıyla Kapsam 1 ve 2 sera gazı emisyonlarını 2021 baz yılına göre yüzde 30 azaltma hedefiyle hareket eden Enerjisa, 2024 itibarıyla bu hedefte yüzde 19,94 aşama kaydetti. Tüm doğrudan elektrik tüketimini yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan sağlayan şirket, güneş enerjisi santralleri ve enerji verimliliği projeleriyle kendi operasyonlarının yanı sıra, müşterilerinin de karbon ayak izini azaltmalarına katkı sağlıyor.

TSRS UYUMU VE RAPORLAMADA YENİ GELİŞMELER

2024 yılı itibarıyla yürürlüğe giren Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS), Türkiye’yi sürdürülebilirlik raporlamasını zorunlu hale getiren ilk ülkelerden biri yapıyor. TSRS, finansal olmayan sürdürülebilirlik bilgilerini standart formatta sunmayı zorunlu kılarak şirketlere ESG performanslarını şeffaf biçimde paylaşma imkanı tanıyor. Enerjisa, 2024 TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu’nu TSRS 1 ve TSRS 2 standartlarına tam uyumlu olarak hazırladı ve rapor iklim yönetimi yapısı ile iklimle ilgili riskler ve fırsatları entegre şekilde sunarak önemli iklim konularını ortaya koyuyor.

ÇİFTE ÖNEMLİLİK ANALİZİ VE ŞEFFAFLIK

Enerjisa, Avrupa Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (ESRS) ile uyumlu Çifte Önemlilik Analizi gerçekleştirerek finansal ve çevresel-sosyal açıdan en kritik etki alanlarını belirledi. Bu sonuçlar, GRI Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporuna yansıdı. Şirketin CFO’su Philipp Ulbrich, “Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları’na tam uyumlu ilk raporumuz ile finansal ve sürdürülebilirlik performansımızı ölçülebilir biçimde sunuyoruz. Bu yaklaşım, uluslararası yatırımcı güvenini pekiştiriyor ve uzun vadeli finansman maliyetlerimizi olumlu etkiliyor” diyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE GELECEK SORUMLULUĞU

Enerjisa’nın Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Yetkinlikler Bölüm Başkanı Ebru Taşcıoğlu, büyümeyi yalnızca finansal sonuçlarla değil, toplumsal etkiyle değerlendirdiklerini ifade ediyor. Taşcıoğlu, “Geleceğe bırakacağımız mirasın sorumluluğunu tüm iş süreçlerimizin merkezine koyuyoruz. Ürettiğimiz projeler, çevresel etkileri azaltarak toplumsal faydayı artırıyor” şeklinde açıklıyor. Şirket, enerji verimliliği projeleriyle 145 bin ton karbon salımını önlemelerine katkı sağlarken, 350 binden fazla öğrenciye enerji okuryazarlığı programları sunarak sürdürülebilir bir gelecek için destek olmayı hedefliyor.