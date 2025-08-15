Enerjisa Enerji, TSRS uyumlu raporunu yayımladı

TÜRKİYE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLAMA STANDARTLARINI UYGULAYAN İLK RAPOR

Türkiye’nin önemli enerji şirketlerinden Enerjisa Enerji, 2018’den beri düzenli olarak hazırladığı Küresel Raporlama Girişimi (GRI) uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu’nun 2024 versiyonuna ek olarak, bu yıl yürürlüğe giren Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları’na (TSRS) tam uyumlu ilk raporunu paylaştı. Elektrik dağıtımı ve perakende satış alanlarında etkili bir iş modeli ile faaliyet gösteren Enerjisa Enerji, ayrıca müşteri çözümleri iş kolunda yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği uygulamalarını hayata geçiriyor. Şirket, tüm faaliyet ve yatırımlarında “Herkes için daha iyi bir gelecek” vizyonu ile hareket ediyor. Yenilenebilir enerji çözümleri, akıllı şebeke teknolojileri ve e-mobilite gibi alanlarda toplumsal yatırımlar yaparak ekonomik ve sosyal değer üretmeyi amaçlıyor. Enerjisa Enerji, iklim değişikliğiyle mücadele ve kaynak verimliliği hedeflerini somut adımlarla destekleyen sürdürülebilirlik raporlarını yayımladı.

2030 yılına kadar Kapsam 1 ve 2 sera gazı emisyonlarını 2021 baz yılına göre yüzde 30 azaltma taahhüdü ile çalışan şirket, 2024 itibarıyla yüzde 19,94 azaltım seviyesine ulaştı. Böylece hedefinde önemli bir mesafe kat etti. Tüm doğrudan elektrik tüketimini yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan sağlayan Enerjisa Enerji, kurduğu güneş enerjisi santralleri ve enerji verimliliği projeleri sayesinde yalnızca kendi operasyonlarının değil, müşterilerinin de karbon ayak izini azaltmalarına da katkı sağlıyor.

TÜRKİYE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLAMA STANDARTLARI İLE UYUM

2024 yılı itibarıyla yürürlüğe giren Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS), Türkiye’nin sürdürülebilirlik raporlamasını zorunlu kılan ilk ülkeler arasında yer alıyor. IFRS’nin Türkiye’ye uyarlanmış versiyonu olarak tanımlanan TSRS, finansal olmayan sürdürülebilirlik bilgilerini standart formatta sunmayı zorunlu kılıyor. Bu durum, şirketlere ESG performanslarını şeffaf bir şekilde paylaşma ve yatırımcı beklentilerine uluslararası ölçekte yanıt verme imkanı tanıyor. Enerjisa Enerji, 2024 TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu’nu TSRS 1 ve TSRS 2 standartlarına tam uyumlu olarak hazırladı ve hedeflenen tarihten önce yayımladı. Bu rapor, iklim yönetimi yapısı, strateji, iklimle ilgili riskler ve fırsatları entegre biçimde sunuyor ve karbonsuzlaştırma ile iklim dayanıklılığı hedeflerindeki ölçülebilir ilerlemeleri paylaşıyor.

YENİ GELİŞMELER VE İLERLEMELER

Enerjisa Enerji, GRI Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu’nda, Avrupa Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (ESRS) ile uyumlu ilk kez gerçekleştirilen Çifte Önemlilik Analizi (Double Materiality Analysis) ile finansal ve çevresel-sosyal açıdan en kritik etki alanlarını belirledi. Bu sonuçlar, GRI Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporuna yansıtıldı. ESG hedeflerindeki ilerlemeler, sürdürülebilirlik stratejileri ve kazanımlar da şeffaf bir biçimde aktarıldı. TSRS ve GRI Uyumlu iki rapordaki tüm veriler, bağımsız üçüncü taraflar tarafından sınırlı güvence sürecinden geçirildi. Çifte Önemlilik Analizi de ayrıca bağımsız doğrulama sürecine tabi tutuldu.

KÜRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK LİDERLİĞİ HEDEFİ

Enerjisa Enerji CFO’su Philipp Ulbrich, şirketin sektöre örnek olacak bir iş çıkardığını belirtti. “Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları’na tam uyumlu ilk raporumuzla; finansal ve sürdürülebilirlik performansımızı tek bir çatı altında, karşılaştırılabilir ve ölçülebilir biçimde sunuyoruz. Böylece yatırımcılarımız, yalnızca ekonomik sonuçlarımızı değil; karbon emisyonlarımızdaki yüzde 19,94’lük azalmadan yüzde 100 yenilenebilir elektrik kullanımımıza kadar tüm çevresel ve sosyal etkilerimizi de şeffaf bir şekilde görebiliyor,” dedi. Ulbrich, 2024’te güçlü bilanço yapısını korurken, sürdürülebilirlik yatırımlarını 22 milyonu aşkın müşteriye yönlendireceklerini açıkladı.

GELECEK NESİLLERİ DÜŞÜNEN YATIRIMLAR

Enerjisa Enerji Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Yetkinlikler Bölüm Başkanı Ebru Taşcıoğlu, “Büyümeyi yalnızca finansal sonuçlarla değil, toplum, ekonomi ve çevre üzerinde oluşturdukları kalıcı etkiyle tanımlıyoruz. 2024 yılında hayata geçirdiğimiz enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projeleri ile müşterilerimizin 145 bin tonun üzerinde karbon salımını önlemelerine katkı sağlarken, 350 binden fazla öğrenciyi enerji okuryazarlığı programlarımızla buluşturuyoruz,” şeklinde görüş belirtti. Taşcıoğlu, “Bizim için sürdürülebilirlik, yalnızca çevreyi korumak değil; ekonomiyi güçlendiren, toplumu kalkındıran ve gelecek nesillerin yaşam kalitesini güvence altına alan bir yolculuktur,” dedi.