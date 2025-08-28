Enerjisa Üretim, Ödüllerle Anıldı

HEDEFİMİZ SÜRDÜREBİLİRLİK

Enerjisa Üretim, dünya çapında en prestijli iş dünyası ödüllerinden biri olan Stevie International Business Awards’ta ‘Sustainability Initiative of the Year (Europe)’ kategorisinde Altın Stevie Ödülü ile ‘Most Impactful Sustainability Partnership’ kategorisinde Bronz Stevie Ödülü kazandı. Şirket, 2023 itibarıyla IFC ve EBRD performans standartlarını aynı anda 12 rüzgar santrali projesine dahil etmişti. Bu stratejik yaklaşım sayesinde Enerjisa Üretim, Avrupa genelinde öne çıkarak ‘Sustainability Initiative of the Year (Europe)’ kategorisinde Altın Stevie Ödülü’nü elde etti.

ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE YATIRIMLARI

Enerjisa Üretim, ‘Her Fidan Bir Umut’ ağaçlandırma projesi ve orman yangınlarıyla mücadele çerçevesinde yaptığı yatırımları ile Most Impactful Sustainability Partnership kategorisinde Bronz Stevie Ödülünü kazandığını duyurdu. Hayata geçirilen projeler, gözetleme kuleleri, yangın havuzları, orman yolları ve yangın yönetim merkezi ile etkili bir yangınla mücadele altyapısının oluşturulmasını sağladı. Bu yatırımların, çevresel risklerin azaltılmasına katkıda bulunduğu ve toplumun ortak geleceğine değer kattığı ifade edildi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME HEDEFİ

Enerjisa Üretim Varlık Yönetimi ve Sürdürülebilirlik Direktörü Murat Eröz, sürdürülebilirlik vizyonlarına vurgu yaparak, “Enerjisa Üretim olarak, enerji yatırımlarımızı teknik açıdan yanı sıra çevresel ve sosyal standartlarla uyumlu bir biçimde hayata geçiriyoruz. Bu yaklaşım sayesinde, ülkemizin temiz enerji dönüşümüne liderlik ederken, yerel topluluklarla da güçlü bir iş birliği modeli kuruyoruz. IFC ve EBRD standartlarının rüzgar santrallerimize entegrasyonu, sektörümüzde sürdürülebilirlik çıtasını yükseltirken; orman yangınlarıyla mücadele programımız, doğal kaynakların korunması ve geleceğe değer bırakma hedefimizin önemli bir parçasını oluşturuyor. Bu uluslararası ödüller, mevcut başarılarımızın yanı sıra geleceğe dönük sürdürülebilir büyüme ve topluma katkı sağlama kararlılığımızın güçlü bir işareti. Bu başarı, ekibimizin özverili çalışmaları ve paydaşlarımızla kurduğumuz güven temelli ilişkileri uluslararası platformda görünür kılıyor” şeklinde konuştu.