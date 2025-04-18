Enerjisa, Yurt Dışı Deneyim Sunuyor

PROJEYE GENEL BAKIŞ

Enerjisa Dağıtım Şirketleri, Başkent EDAŞ, Ayedaş ve Toroslar EDAŞ, şirketin yabancı ortaklarından E.ON’un iştiraki Bayernwerk ile ortak bir çalışma başlatarak Türkiye’deki mavi yakalı çalışanlarına yurtdışında deneyim kazanma imkanı sunuyor. Bu pilot proje, hem kariyer gelişimi hem de kültürel etkileşim ve bilgi paylaşımı açısından önemli bir köprü işlevi görecek. Başkent EDAŞ, Ayedaş ve Toroslar EDAŞ’ın iş gücünü güçlendirme, sektörel yetkinlikleri artırma ve uluslararası iş birliklerini derinleştirme hedefinin bir parçası olarak yürütülüyor.

SEKTÖRE DÖNÜŞÜM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Bu proje kapsamında geliştirilen yaklaşımlar, kurumlar arası bilgi akışını teşvik ederken, uzun vadede sektörel dönüşüm ve sürdürülebilir gelişim fırsatları sunuyor. Proje başlangıç aşamasında 20 çalışanla uygulanmaya başlarken, ilerleyen zamanlarda daha fazla çalışanın programa katılması hedefleniyor. Projeye dair imza töreninde Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Oğuzhan Özsürekci ve Bayernwerk temsilcileri yer aldı.

YENİ FIRSATLAR VE GELİŞİM

Genel Müdür Oğuzhan Özsürekci, projenin sadece Almanya’da görev almakla sınırlı kalmadığını belirtiyor. “Programa katılmaya hak kazanan ekip arkadaşlarımız, uluslararası bir çalışma ortamında uygulamalı deneyim kazanarak hem profesyonel hem de kültürel olarak gelişim gösterecekler. Edindikleri tecrübeleri Türkiye’ye taşıyarak sektörün gelişimine katkı sunacaklar” diyor.

Projenin kapsayıcılık ve gönüllülük kültürü gibi temel değerleri desteklediğini ifade eden Özsürekci, “Bu iş birliği, teknik gelişimin yanı sıra sosyal gelişimi de ön planda tutmayı amaçlıyor. Kültürler arası etkileşimi arttıran bu iş birliği, daha yetkin bir iş gücüne ulaşma yolunda önemli bir adım” şeklinde konuştu. Enerjisa Dağıtım Şirketleri, çalışma arkadaşlarına yeni bir vizyon kazandırmayı ve sektöre sürdürülebilir değerler katmayı hedefliyor.