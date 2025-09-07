Enes Doğan, Başpehlivanlığı Kazandı

ELMALI YAĞLI GÜREŞLERİ’NDE KİLİT ANLAR

673. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri başpehlivanlık finalinde, Enes Doğan Feyzullah Aktürk’ü yenerek altın kemeri kazandı. Antalya’nın Elmalı ilçesindeki Recep Gürbüz Güreş Sahası’nda gerçekleştirilen organizasyona, 70’ten fazla başpehlivan ve alt boylarda 1500’den fazla pehlivan katıldı.

FİNALDE GÜÇ TESTİ

CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi’nin final aşamasını temsil eden 673. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri’nde, geçen yılın şampiyonu Enes Doğan ile Feyzullah Aktürk, başpehlivanlık unvanı için mücadele etti. Final karşılaşmasında, normal sürede kazanan belirlenemedi ve puanlama bölümüne geçildi. Bu bölümde, 1 saat 10 dakikada Aktürk’e üstünlük sağlayarak başpehlivanlık unvanını elde eden Doğan, başarı elde etti.

Final müsabakasına Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan da katıldı ve güreşseverlerden yoğun ilgi gördü. Bu organizasyon, Elmalı’nın geleneksel yağlı güreş kültürünü yaşatmaya devam ediyor.