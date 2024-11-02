Enes Güran’ın Cezaevinden Aileye Mesajı

NARİN’İN KATLEDİLMESİ VE ŞÜPHELİ GÖRÜŞMELERİ

Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin’in katledilmesi olayıyla ilgili baş şüphelilerden biri olan Enes Güran, cezaevinden ailesinin yanını aradı. Enes, babası Arif ve abisi Baran Güran ile bir görüşme gerçekleştirdi. Duruşmanın yaklaştığı bu süreçte, tüm aile üyelerinin ruh halinin oldukça keyifli olduğu dikkat çekiyor.

AİLE İÇİ MÜDAHALE VE DESTEK

Görüşme esnasında, baba Arif Güran, Enes’e moral vermek amacıyla konuştu. Arif Güran, “Böyle kendini dik yap, dik tut, diri tut. Tamam mı?” ifadeleriyle oğluna destek olmaya çalıştı. Bu durum, ailenin içindeki dinamiklerin ve yaşanan olay karşısındaki duruşlarının bir yansıması olarak öne çıkıyor.