Enes’in Kolundaki Isırık İzi Açıklandı

MAHKEME SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Diyarbakır’ın Tavşantepe Köyü’nde kaybolduktan 19 gün sonra bir dere yatağında cansız bedenine ulaşan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayetiyle ilgili ilk duruşma geçtiğimiz hafta sona erdi. Mahkeme, sanıkların tutukluğunun devam etmesine karar verdi ve davayı 26 Aralık’a erteledi.

YENİ DETAYLAR GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR

Soruşturma çerçevesinde yeni bir bilgi elde edildi. Narin Güran’ın ağabeyi Enes Güran’ın kolundaki ısırık izinin görüntüleri kamuoyuyla paylaşıldı. Bu gelişmeler, davanın seyrini etkileyecek önemli ayrıntılar arasında yer alıyor.