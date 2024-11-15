More
Gündem

Enes’in Kolundaki Isırık İzi Açıklandı

enes-in-kolundaki-isirik-izi-aciklandi

MAHKEME SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Diyarbakır’ın Tavşantepe Köyü’nde kaybolduktan 19 gün sonra bir dere yatağında cansız bedenine ulaşan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayetiyle ilgili ilk duruşma geçtiğimiz hafta sona erdi. Mahkeme, sanıkların tutukluğunun devam etmesine karar verdi ve davayı 26 Aralık’a erteledi.

YENİ DETAYLAR GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR

Soruşturma çerçevesinde yeni bir bilgi elde edildi. Narin Güran’ın ağabeyi Enes Güran’ın kolundaki ısırık izinin görüntüleri kamuoyuyla paylaşıldı. Bu gelişmeler, davanın seyrini etkileyecek önemli ayrıntılar arasında yer alıyor.

ÖNEMLİ

Gündem

FTC’nin Microsoft Bulut Uygulamalarını İncelemesi

FTC, Microsoft'un bulut tabanlı iş uygulamalarında rekabet kurallarını ihlal edip etmediğini araştırıyor.
Gündem

“BİST’te İki Hisseye Tedbir Kararı” Yeniden yazılmış hali: “BİST’te İki Hisse İçin Tedbir”

Borsa İstanbul, Kamuoyu Aydınlatma Platformu üzerinden bir hisse için tedbir kararı alındığını duyurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.