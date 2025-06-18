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Enes Nalbantoğlu, Karşıyaka’dan ayrıldı

Ayrılık Haberi

Karşıyaka’da 2 sezon boyunca oyunculuk yapan Enes Nalbantoğlu’nun, sözleşmesini tek taraflı olarak feshederek kulüpten ayrıldığı öğrenildi. İzmir’in köklü kulüplerinden biri olan Karşıyaka, zorlu günler yaşamaya devam ediyor. 29 Mayıs’ta gerçekleşmesi planlanan olağanüstü genel kurulda başkan adayı çıkmayınca, yönetimsiz kalan kulüpte tavır değişikliği yaşandı.

Önemli Bir Oyuncunun Ayrılığı

30 yaşındaki futbolcunun, sözleşmesindeki tek taraflı fesih hakkını kullanarak kulüpten ayrıldığı belirtildi. Yeşil-kırmızılı ekip, kadrosundaki 3 önemli futbolcusundan birisini daha kaybetmiş oldu. Kulüpte geriye sadece geçen sezon sürekli oynayan Kadir Bakırtaş ve Ferdi Burgaz kaldı.

Hukuki Süreç ve Sonuçları

Enes Nalbantoğlu, Karşıyaka forması altında 2 sezon geçirdi ve 11’in değişilmez ismi oldu. Ancak, 1 yıllık daha sözleşmesi olmasına rağmen, alacaklarını tahsil edemediği için geçtiğimiz aylarda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) aracılığıyla kulübe ihtar göndermişti. 30 günlük yasal süreç içinde ödemelerin yapılmaması sonucunda, deneyimli futbolcu serbest kalma hakkı elde etti. Bunun üzerine, sözleşmesini tek taraflı feshederek bonservisini aldı. Genel olarak, Enes Nalbantoğlu, Karşıyaka formasıyla toplam 52 maça çıkmış ve 20 gol kaydetmeyi başardı.

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