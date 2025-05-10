Enes Özdemir Avrupa Şampiyonu Oldu

EUROPA ŞAMPİYONASI BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Milli sporcu Enes Özdemir, Ermenistan’da gerçekleştirilen Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası’nda kata kategorisinde altın madalya kazanıyor. Türkiye Karate Federasyonundan gelen verilere göre, Erivan’da 48 ülkeden toplam 463 sporcunun madalya mücadelesi verdiği bu organizasyonda Enes Özdemir, erkekler katada Avrupa şampiyonluğunu elde ediyor.

MİLLİ SPORCU BRONZ MADALYA KAZANDI

Şampiyona sırasında milli sporcumuz Dilara Bozan da kadınlar kata kategorisinde bronz madalya alıyor. Bu başarılar, Türk karate sporunda önemli bir yer tutuyor ve genç yeteneklerin uluslararası alanda kendilerini gösterme fırsatlarını ortaya çıkarıyor.