ENES ÖZEL’İN GÖZALTINA ALINMASI

Son dönemde sosyal medya platformlarında sıkça gündeme gelen psikiyatrist Muhammet Enes Özel, yaptığı paylaşımlar ile kamuoyunun dikkatini çekti. Özellikle “Enes Özel gözaltına mı alındı?” sorusu, kullanıcılar arasında büyük merak uyandırdı ve arama motorlarında en çok sorgulanan konular arasında yer aldı. Peki, Enes Özel hangi paylaşımları yaptı? Gözaltına alınma iddialarının arka planı ne? İşte bu merak edilen soruların yanıtları.

SOCIAL MEDYA PAYLAŞIMLARI NEDENİYLE GÖZALTINA ALINDI

Sosyal medya üzerinde dikkat çeken paylaşımlarla adından bahsettiren Dr. Muhammet Enes Özel, 2 Nisan 2025 tarihinde İstanbul’daki evinde gözaltına alındı. Bu gözaltı kararının, yaptığı boykot içerikli mizahi paylaşımlar dolayısıyla verildiği anlaşıldı. Enes Özel’in içerikleri, “suç unsuru taşıdığı” gerekçesiyle hakkında işlem başlatıldığı bildirildi. Bu durum, sosyal medya platformlarında geniş bir yankı uyandırdı ve “Enes Özel neden gözaltına alındı?” sorusu popüler tartışma konularından biri haline geldi.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE DESTEK

İstanbul Tabip Odası ve çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Enes Özel’in gözaltına alınmasına tepki gösterdi. İstanbul Tabip Odası yaptığı açıklamada, “Düşünce ve ifade özgürlüğü demokrasinin temeli” ifadesiyle, meslektaşlarının serbest bırakılması çağrısında bulundu. Avukat Gülşen Başarır, Enes Özel’in sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, “Seanslarını yapamayacağı için danışanlarının bilgi sahibi olması adına bu durumu paylaşmak istedik” dedi.