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Enez’de Çekme Karavan Yandı

ÇEKME KARAVANDA YANGIN

Enez ilçesinde, Saros Körfezi’ne kıyısı olan bölgede, park halinde bulunan çekme karavan alev alev yandı. Olay, akşam saatlerinde Gülçavuş köyü sahilinde gerçekleşti. Park etmiş olan çekme karavanda, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın meydana geldi. Kısa süre içinde alevler tüm karavanı sarmayı başardı.

İTFAİYE EKİPLERİ OLAYA MÜDAHALE ETTİ

Yangın ihbarının ardından, jandarma ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine gönderildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürmeyi başardı. Ancak, karavan olay sonucunda tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldığı bildirildi.

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