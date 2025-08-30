Enez’de Kutlama Tekne İle Yapıldı

TEKNE KUTLAMASI COŞKUSU

Edirne’nin Enez ilçesinde, Enez Amatör Denizciler ve Su Sporları Derneği’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği ’30 Ağustos Zafer Seyri’ bu yıl büyük bir coşkuyla yaşandı. Etkinlik, balıkçı barınağından başlayarak yaklaşık 100 teknenin katılımıyla gerçekleşti. Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süslenen tekneler, marşlar eşliğinde 2 kilometrelik sahil boyunca ilerleyip sahildeki vatandaşları selamladı.

DESTEKLE KUTLAMA

Etkinlikte Enez Kaymakamlığı, Enez Belediyesi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın destekleri ile 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu daha da arttı. Bu anlamlı günde, katılımcılar birlik ve beraberlik içerisinde bu özel anı kutladı.