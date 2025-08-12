Enez’de Orman Yangını Kontrol Altında

ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Edirne’nin Enez ilçesinde meydana gelen orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan gerçekleştirdiği müdahale ile yaklaşık 16 saatte kontrol altına alındı. Yangın, Enez’e bağlı Büyükevren köyü sahilinde saat 18.00’da başladı ve rüzgarın etkisiyle Gülçavuş köyü ile sahiline ulaştı. Olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, İl Özel İdaresi ile Edirne, Keşan, İpsala ve Enez ile çevre il ve ilçe belediyelerinin itfaiye ekipleri yönlendirilerek müdahale sağlayan ekipler arasında yer aldı. Ayrıca emniyete ait TOMA araçları da bölgeye gönderildi. Köylüler ise su tankerleri ve traktörleriyle yangın söndürme çalışmalarında yer aldı. Yangın nedeniyle alevlerin tehdit ettiği bazı yazlık siteler, güvenlik nedeniyle tahliye edildi.

GECE BOYUNCA SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRDÜ

Yangın bölgesinde jandarma ekipleri, “Yangın şu anda gelmek üzere bu tarafa doğru. Tedbir amaçlı siteleri boşaltalım. Sakin ve panik yapmadan boşaltalım” anonsları yaparak site sakinlerini bilgilendirdi. Sakinler, yanlarına alabildikleri eşyalarla evlerini terk etti. Yaşlı ve hasta vatandaşların tahliyesi jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirildi ve tahliye edilen bölgede güvenlik önlemleri alındı. Gece boyunca süren karadan söndürme çalışmaları, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hava desteği ile devam etti. Alevler, ekiplerin yoğun müdahalesiyle saat 10.00 civarında kontrol altına alındı. Yangında dumandan etkilenen 15 kişiye tedavi uygulandı ve yangından 7 yazlık konut zarar gördü. Gece tahliye edilen vatandaşlar, sabah saatlerinde evlerine geri döndü. Bölgede ise soğutma çalışmaları halen devam ediyor.

BAKAN’DAN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Edirne’nin Enez ilçesindeki orman yangınının yoğun müdahaleler sonrasında tamamen kontrol altına alındığını belirtti. Ayrıca Edirne Valiliği, “İlimiz Enez ilçesi Büyükevren köyü civarında dün akşam saatlerinde başlayan orman yangını kontrol altına alındı. Bölgede, havadan ve karadan soğutma çalışmalarına devam ediliyor. Büyük bir fedakarlık ve özveri ile çalışan, Orman Bölge Müdürlüğü, İtfaiye, İl Özel İdare, AFAD, jandarma, Emniyet Müdürlüğü ve sağlık ekiplerimize teşekkür ederiz” şeklinde bir açıklama yaptı. Edirne Valisi Yunus Sezer, Vali Yardımcısı ve İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili ile Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın ve Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç de bölgede yapılan çalışmaları takip etti.